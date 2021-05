Stromausfall im Bereich der Samtgemeinde Nord-Elm

Noch ist nicht geklärt, was den Stromausfall in Teilen der Samtgemeinde Nord-Elm ausgelöst hat.

In der Samtgemeinde Nord-Elm im Landkreis Helmstedt gab es Freitagmittag eine großflächige Störung im Stromnetz, teilte die Störungsstelle der Avacon mit. In mehreren Orten waren zum Teil ganze Straßenzüge seit etwa 13.45 Uhr ohne Stromversorgung. Betroffene berichten inzwischen das nach etwa einer Stunde der Strom wieder lief. Ob das für den gesamten betroffenen Bereich gilt, ist noch unklar. Die Pressestelle der Avacon versucht gerade diese Frage zu klären. Ebenfalls noch unbekannt ist, was den Ausfall ausgelöst hat.

red