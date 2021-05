Täter stehlen nach Einbruch Geräte aus Gartenlaube in Helmstedt

Zu einem Einbruch in eine Gartenlaube ist es zwischen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, und Montagmorgen, 9.45 Uhr gekommen. In der Kleingartenanlage am Pastorenweg begaben sich Unbekannte in eine Gartenparzelle und öffneten laut Polizei gewaltsam ein rückwärtiges Fenster. Aus der Parzelle entwendeten sie neben einer Motorsense auch ein Notstromaggregat und verschwanden unerkannt.

Der Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Helmstedt unter (05351) 5210 entgegen.

red