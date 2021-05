Velpke: Zwei Fahrzeugbrände in einer Nacht

Velpke. In der Nacht zu Freitag haben zwei Fahrzeuge in Velpke gebrannt. Ein Lkw und ein VW E-Up haben Feuer gefangen.

Zu gleich zwei Fahrzeugbränden sind die Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Velpke in der Nacht zu Freitag gerufen worden. Zu einem Lkw-Brand kam es gegen 1 Uhr in der Nacht zu Freitag in der Industriestraße. Das berichtet Mirko Wogatzki, Pressesprecher der Samtgemeinde Velpke. Ein Lkw-Wechselladerfahrzeug brannte auf dem Betriebshof einer Gartenbaufirma. Als die Ortsfeuerwehr Velpke eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Unter einem Carport hat ein Volkswagen E-Up Feuer gefangen. Foto: Mirko Wogatzk

Um an den Brand zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte den Zaun mit einem Bolzenschneider öffnen.

Volkswagen E-Up fängt Feuer

Für einen weiteren Brand wurden die Ortsfeuerwehren aus Grafhorst, Bahrdorf, Groß Twülpstedt und Wahrstedt alarmiert. Im Fichtenweg stand ein Volkswagen E-Up unter einem Carport in Vollbrand. „Mit zwei C-Rohren und Löschschaum wurde das Elektrofahrzeug gelöscht“, berichtet Wogatzki. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf Carport und Haus verhindern.

Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache. Verletzt wurde niemand.

