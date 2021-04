Volltrunkener Mann fährt mit Familie im Auto durch Helmstedt

Die Helmstedter Polizei stoppte am Samstagmittag einen betrunkenen 35-Jährigen, der mit Frau und Kindern im Auto unterwegs war.

Wegen seines auffälligen Fahrstils stoppte die Polizei am Samstag gegen 12:35 Uhr einen Renault Scenic auf der Blankenburger Straße. Der 35-jährige Fahrer war mit diesem Pkw bereits am Magdeburger Tor aufgefallen. Mit in seinem Pkw saßen seine Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder (3 bis 11 Jahre alt). Die Beamten stellten bei dem Familienvater deutlichen Alkoholgeruch fest.

Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,43 Promille Atemalkoholgehalt, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde, heißt es dazu im Polizeibericht. Mit der Sicherstellung seines Führerscheins sei der Pkw-Fahrer nicht einverstanden gewesen, er habe beschlagnahmt werden müssen. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren mit dem Vorwurf Trunkenheit im Straßenverkehr.

red