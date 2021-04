THW hilft Förderverein im Helmstedter Waldbad Birkerteich

Der Förderverein Waldbad Birkerteich Helmstedt bedankt sich beim Technischen Hilfswerk (THW) Helmstedt. Zusammen mit dem THW hat der Vorstand des Fördervereins die alte Palettenbühne im Waldbad abgebaut, um Platz zu schaffen für die neuen Bühnenelemente, teilt der Förderverein mit.

Die neue Bühne soll wetterfest sein

Dank der LEADER-Region Grünes Band im Landkreis stünden dem Förderverein 11.000 Euro Zuschuss zur Verfügung, um die neuen wetterfesten Bühnenelemente zu kaufen. Der Abriss der alten Bühne habe gezeigt, dass dies auch zwingend notwendig gewesen sei. „Nach rund fünf Jahren zeigte sie Altersschwächen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die THW-Helfer hätten auch gleich die alten Beach-Paletten-Möbel repariert. Weitere Möbel sollen gebaut werden. Dafür benötigt der Förderverein etwa 30 Paletten. Wer Paletten spenden möchte, meldet sich per Mail an kontakt@waldbad-birkerteich.de

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red