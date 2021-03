Königslutter. Reifen an mehreren Autos hat eine Gruppe Unbekannter offenbar in Königslutter zerstochen. Die Tatzeit war in der Nacht zum Samstag.

Unbekannte zerstechen in Königslutter Reifen an mehreren Autos

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Königslutter vier Reifen an verschiedenen PKW beschädigt. Ein Passant habe gegen 23.55 Uhr im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße eine aus vier bis fünf dunkel gekleideten Personen bestehende Gruppe bemerkt. Die Unbekannten dem Anschein nach gegen ein parkendes Auto getreten, teilt die Polizei mit. Nahezu zeitgleich habe sich eine Person der Gruppe hinter einem Fahrzeug abgeduckt, im Verlauf sei ein zischendes Geräusch zu hören gewesen.

Fahndung der Polizei war erfolglos

Noch während der Zeuge die Polizei verständigt habe, habe sich die Gruppe in Richtung der Straße Schoderstedter Beek entfernt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei sei erfolglos geblieben. Ermittlungen hätten dann ergeben, dass in der Gerhart-Hauptmann-Straße jeweils ein Reifen an einem VW Up sowie an einem VW Golf und in der Eichendorffstraße ein Reifen eines Opel Omega zerstochen worden seien.

Polizei schließt Tatzusammenhang nicht aus

Im Verlauf des Samstags habe sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei gemeldet: Demnach gab es an einem Peugeot, der an der Fallersleber Straße geparkt war, ebenfalls eine Sachbeschädigung an einem Reifen. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Weitere Zeugenhinweise: (05353) 941050.

red