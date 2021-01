Kohlenmonoxid-Alarm: Feuerwehr rückt nach Mariental-Horst aus

egen eines technischen Defekts an einer Zentralheizung in einem Mehrfamilienhaus in Mariental-Horst rückten in der Nacht zu Freitag die Feuerwehren Mariental und Grasleben aus.

Wie Ortsbrandmeister Christoph Hasenfuß mitteilt, hatten einige Bewohner des Gebäudes in der Nacht über Unwohlsein und Atembeschwerden geklagt und deshalb über den Notruf 112 den Rettungsdienst und die Feuerwehr alarmiert.

Heizungsanlage abgeschaltet

„Die Einsatzkräfte betraten unter Atemschutz das Gebäude und evakuierten die noch in ihren Wohnungen befindlichen Personen“, berichtet Hasenfuß. Im Gebäude wurde eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration gemessen. „Deshalb wurde die Heizungsanlage abgeschaltet und das Mehrfamilienhaus mittels Druckbelüftung gelüftet bis keine weitere Gefahr mehr bestand.

Die betroffenen Anwohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, ohne schwerwiegende Feststellungen.“ Nachdem das Haus nach weiteren Messungen von der Feuerwehr freigegeben werden konnte, kehrten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück.

