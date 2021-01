Ein Rettungshubschrauber flog am Freitag einen Notarzt von Magdeburg nach Klein Sisbeck ein.

Klein Sisbeck Die Ortsfeuerwehr kümmerte sich am Freitag um gleich zwei hilfsbedürftige Personen. Zudem gab es in Grafhorst einen Einsatz.

Rettungshubschrauber muss in Klein Sisbeck landen

Für die Ortsfeuerwehr Klein Sisbeck sollte der Freitag ein ereignisreicher Tag werden, wie Sprecher Mirko Wogatzki es ausdrückt.

Zunächst seien die Einsatzkräfte am Freitagmittag um 13.33 Uhr zu einer Türöffnung in die Straße An der Böke gerufen worden. Nachbarn hatten Hilferufe gehört und die Feuerwehr verständigt – ein Mann konnte von sich aus nicht die Tür für den Rettungsdienst öffnen. Ein Nachbar mit Ersatzschlüssel half aus, die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst. Der Mann wurde ins Krankenhaus gefahren.

Ähnlicher Einsatz ein paar Minuten später

Noch während der Einsatz lief, wurde die Ortsfeuerwehr Klein Sisbeck erneut alarmiert, führt Wogatzki aus: Um 13.50 Uhr traf die Meldung einer bewusstlosen Person an der Dorfstraße am anderen Ende des Ortes ein. Die Einsatzkräfte teilten sich auf, um an beiden Stellen helfen zu können.

So betreute die Feuerwehr auch den zweiten Mann, bis der Rettungsdienst eintraf. Zudem übernahm sie weitere Abspermaßnahmen für den Rettungshubschrauber Christoph 36 aus Magdeburg. Da zu der Zeit im Umkreis kein Notarzt zur Verfügung gestanden habe, wurde ein solcher aus Magdeburg eingeflogen. Die Person wurde anschließend durch den Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

Hauseigentümer befeuert provisorischen Kachelofen – Funkenflug

Etwas weiter nördlich im Kreis Helmstedt – in Grafhorst – meldete ein Radfahrer am Freitagabend einen starken Funkenflug aus dem Schornstein eines Hauses im Mühlenbrink. Die noch glühenden Teilchen seien auf die Nachbarhäuser geflogen, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Die Feuerwehr in Grafhorst im Einsatz. Foto: Feuerwehr

„Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stellte sich die Lage jedoch anders dar. Der Eigentümer des im Ausbau befindlichen Hauses befeuerte einen provisorisch aufgestellten alten Kachelofen in seinem Wohnzimmer“, so Wogatzki. „Das mehr als ungeeignete Material, dass in dem Ofen verbrannt wurde, löste diesen starken Funkenflug aus.“

Die Feuerwehr leerte den Ofen aus, löschte das Material auf dem Hof ab und kontrollierte die Bereiche mit einer Wärmebildkamera. Während der Arbeiten kontrollierte die Feuerwehr die Bereiche ständig mit der Wärmebildkamera. Der herbeigerufene Bezirksschornsteinmeister habe die selbstgebaute Anlage anschließend sofort stillgelegt, berichtet die Feuerwehr abschließend.

