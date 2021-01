Illegale Müllentsorgung – in Helmstedt ein Dauerproblem

Auch an Altglas-Containern (wie hier am Conringplatz) sammelt sich Unrat, der dort nicht hingehört. In diesem Fall handelt es sich um Porzellan.

Seit Monaten stellt die Stadt Helmstedt fest, dass es an verschiedenen Containerstandorten für Glas und Altkleider zu wilden Müllablagerungen und damit zu einer verbotenen Entsorgung kommt.

Diverser Unrat wie Haus- und Sperrmüll, Möbel und Textilien werde an den Standorten abgestellt und führe dort zu einer immer größer werdenden Vermüllung. „Wenn ein Standort schon entsprechend zugestellt ist, kommen immer mehr wilde Müllablagerungen hinzu“, beschreibt Fachbereichsleiter Frank Kemmer vom zuständigen städtischen Fachbereich seine Beobachtungen.

Appell ohne Wirkung

Ein eindringlicher Appell an die Bürger Mitte des vergangenen Jahres, die Container ausschließlich für den entsprechenden Zweck zu befüllen und neben volle Container keinen weiteren Müll abzustellen, hat zu keiner Verbesserung der Situation geführt.

Die Stadtverwaltung zieht nun die Notbremse und verbannt fünf Altkleider-Sammelcontainer von problematischen Stellen im Stadtgebiet. An den Container-Standorten Ecke Vorsfelder Straße/Carl- und Friedrichstraße, an der Bauerstraße, auf dem Parkplatz Harbker Weg, am Elzweg vor dem dortigen Supermarkt und einer Parkbucht an der Lessingstraße wurden die Altkleider-Container bereits entfernt.

Zahlreiche Anzeigen

Im Laufe des Jahres 2020 haben die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes im Rahmen ihrer Kontrollen rund 50 Verursacher von wilden Müllablagerungen feststellen können. „Diese Fälle wurden bei der Abfallbehörde des Landkreises Helmstedt angezeigt“, erklärt Kemmer. Die festgestellten Verursacher haben neben der Zahlung eines empfindlichen Bußgeldes auch die Entsorgungskosten zu übernehmen.

Die Gesamtsituation an den Containerstandorten ist trotz dieser Maßnahmen weiterhin unbefriedigend, weshalb sich die Stadt Helmstedt für die Entfernung der Altkleider-Container entschlossen hat. Hinzu kommt, dass es für den Container-Aufsteller aufgrund der Mengen und der Entsorgungskosten von wildem Müll wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten ist, an den genannten Standorten festzuhalten.

Die Stadt Helmstedt appelliert ausdrücklich an die Bürgerinnen und Bürger, andere Altkleidercontainer im Stadtgebiet zu nutzen und Altkleider nicht neben den Containern abzulegen oder zu entsorgen.

pax