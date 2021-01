Helmstedt: Impfung für betagte Senioren auch woanders möglich

Bald werden landesweit die Corona-Impfzentren den Betrieb aufnehmen. Zunächst sollen dann, so auch im Kreisimpfzentrum in Helmstedt, die über 80-Jährigen, die nicht in Seniorenheimen leben, den Infektionsschutz erhalten. Sorgen jedoch bereitet den Betroffenen die teils lange Wegstrecke von den Wohnorten ins Impfzentrum.

Doch für die Altersgruppe der über 80-Jährigen scheint es eine Lösung zu geben. "Es wird möglich sein, sich bei der Terminvergabe ein Impfzentrum auszusuchen. Ohnehin wird bei der Terminvergabe das zum Wohnort nächstgelegene Impfzentrum vorgeschlagen", beantwortete Christoph Neddermeier, Leiter des in der Helmstedter Sporthalle an der Kantstraße eingerichteten Kreisimpfzentrums, eine Anfrage unserer Zeitung an die Kreisverwaltung.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für manche weiter Weg nach Helmstedt

Der 82-jährige Ewald Nolte aus Wendhausen hatte sich an unsere Zeitung gewandt und berichtet, dass er für sich und viele Mitbürger aus seiner Altersgruppe Probleme sehe, den weiten Weg ins Helmstedter Impfzentrum zu bewältigen. "Manche fahren kein Auto mehr oder haben Probleme, sich einen Fahrer zu organisieren. Und mit Bus und Bahn aus der Gemeinde Lehre nach Helmstedt zu fahren, kann keinem Älteren zugemutet werden", betonte Ewald Nolte.

Ab Montag werden die über 80-Jährigen schriftlich vom Land Niedersachsen über die Möglichkeiten des Corona-Infektionsschutzes informiert. Ein Impfangebot wird ihnen unterbreitet. "Ab dem 28. Januar können sich alle Berechtigten dann telefonisch oder online einen Termin im Impfzentrum ihrer Wahl reservieren lassen", informierte Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabes des Landes Niedersachsen.

Impfzentren in Braunschweig oder Wolfsburg besser erreichbar für Senioren aus Gemeinden Lehre und Velpke

So könnte sich Ewald Nolte, sofern er seinen Impfausweis dabei hat, auch in der Braunschweiger Stadthalle oder im Wolfsburger Congress-Park impfen lassen. Die dort eingerichteten Impfzentren sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus der Gemeinde Lehre oder aus der Samtgemeinde Velpke erreichbar.

"Gut wäre es, wenn meine 77-jährige Frau Erika gleich mit mir einen Impftermin bekäme", befand Nolte. Ob auch dieser Wunsch des Pensionärs aus Wendhausen in Erfüllung geht, muss wohl bei der Terminvergabe geklärt werden. Einen Anspruch darauf haben die Noltes nicht.

"Grundsätzlich gehören beide Ehepartner verschiedenen Gruppen von Impfberechtigten an und können entsprechend den rechtlichen Vorgaben nur zu unterschiedlichen Terminen geimpft werden", teilte Christoph Neddermeier mit. Der Leiter des Helmstedter Impfzentrums rät dazu, bei der Terminvereinbarung auf diesen speziellen Umstand hinzuweisen. "Möglicherweise wird ja ganz pragmatisch entschieden", meinte Neddermeier.

Eine Impfung im häuslichen Umfeld werde es vorerst nicht geben. "Wegen der Instabilität des verfügbaren Impfstoffes können keine einzelnen Impfdosen transportiert werden. Hier bleibt abzuwarten, wann ein hierfür geeigneter Impfstoff verfügbar sein wird", erläuterte Neddermeier die Sachlage.

Diesbezüglich hat in Niedersachsen der Landkreis Cloppenburg einen Sonderweg eingeschlagen. Dort wird es Senioren ermöglicht, sich in ihrem Wohnort impfen zu lassen. In unserer Region ist aktuell solch ein wohnortnahes Impfen in ländlichen Gegenden nicht geplant.

Info-Schreiben nicht notwendig für Impfung

Impfen lassen können sich übrigens auch die über 80-Jährigen, die kein entsprechendes Info-Schreiben vom Land erhalten haben. "Die Impfung ist nicht davon abhängig, ob jemand das Anschreiben von uns erhalten hat oder nicht", erklärte das niedersächsische Sozialministerium, das für den Versand der Anschreiben verantwortlich ist.

Mehr dazu: Niedersachsen startet zweite Briefkampagne zum Impfstart

Wer gesundheitsbedingt auf einen Einzeltransport ins Impfzentrum angewiesen ist, sollte sich nach Informationen des Sozialministeriums eine Transportbescheinigung vom Hausarzt ausstellen lassen und sicherheitshalber vorab mit der Krankenkasse die Kostenübernahme klären.

Sollte die Krankenkasse die Kostenübernahme verweigern, kann laut Sozialministerium das jeweilige Impfzentrum nach Vorlage der Transportbescheinigung und der Transportrechnung die Kosten erstatten.