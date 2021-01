Graslebener Sternsinger senden den Segen aus dem Homeoffice

„Heller denn je -- die Welt braucht eine frohe Botschaft“ -- und diese Botschaft senden die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Norbert Grasleben diesmal direkt nach Hause. Anzusehen ist die Aktion auf dem Youtube-Kanal unter dem Link: https://youtu.be/WC5O6RiHKTY.

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“, so lautet das Motto des diesjährigen Dreikönigssingens. Das traditionelle Singen von Haus zu Haus kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden, darum bringen die Sternsinger den Segen auf anderen Wegen.

Segen auf einem Aufkleber

„Die treuen Sternsinger-Familien erhalten den Aufkleber mit dem Segen sowie Informationen über die diesjährige Graslebener Aktion in ihrem Briefkasten“, berichtet Veronika Koch vom Organisationsteam der Kirchengemeinde.„Der Segen „20 * C + M + B + 21 – Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ ist in diesem Jahr bitte selbst an der Tür anzubringen“, ergänzt sie.

Eine gewünschte Spendenübergabe kann nach Absprache erfolgen. Auskunft dazu erteilen Irma Nitschke unter Telefon (05357) 217 sowie Veronika Koch, Telefon (05357) 99 25 70.

Mehr zu der bundesweiten Aktion auch unter https://www.sternsinger.de/

eb