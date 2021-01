60.000 Euro Schaden nach Scheunenbrand in Lelm

Lelm. Brennholz, Diesel, Kleingeräte und ein Traktor lagerten in dem Gebäude. Was das Feuer auslöste, ist noch immer unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Schaden von rund 60.000 Euro entstand nach Polizeiangaben bei dem Brand einer Scheune in Lelm. Wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Freitag mitteilte, wurden in dem Gebäude am Ende der Schierenstraße nach bisherigen Ermittlungen Brennholz, Diesel, Kleingeräte und ein Traktor gelagert.

Polizei Helmstedt nimmt Hinweise an

Unklar sei bisher noch, was das Feuer in der Scheune ausgelöst hat. Brandexperten der Polizei Helmstedt haben die Ermittlungen übernommen. "Bisher können wir nichts ausschließen, wir ermitteln in jede Richtung", erklärte ein Beamter. Zeugenhinweise zu dem Brand nimmt die Polizei Helmstedt unter Telefon (05351) 5210 entgegen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hier gibt's weitere Informationen: Großalarm: Rund 100 Feuerwehrleute löschen Scheune in Lelm