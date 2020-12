Impfzentrum Helmstedt: Termin-Vereinbarung ab 8. Januar möglich

Das Impfzentrum Helmstedt wurde in der Sporthalle an der Kantstraße eingerichtet.

Helmstedt. In der dritten Kalenderwoche des neuen Jahres nimmt das Impfzentrum den Betrieb auf. Termine können ab 8. Januar telefonisch vereinbart werden.

Impftermine für das Impfzentrum des Landkreises Helmstedt in der Sporthalle an der Helmstedter Kantstraße können von Freitag, 8. Januar, an telefonisch vereinbart werden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, erfolgt die Termin-Koordination über das Informationstelefon des Landes Niedersachsen zum Thema Impfungen für die Bevölkerung.

Erreichbar ist die Hotline montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0800-99 88 66 5. Die Impfungen im Helmstedter Impfzentrum an der Kantstraße werden in der dritten Kalenderwoche des neuen Jahres beginnen.

Impfungen zunächst in Pflegeeinrichtungen

Den Impfstoff hat der Landkreis Helmstedt bereits bestellt. Die erste Lieferung erwartet die Verwaltung Anfang nächster Woche. Dann wird zunächst in den Pflegeeinrichtungen im Landkreis Helmstedt umgehend durch mobile Impfteams mit den Impfungen begonnen.

Terminvereinbarungen für die Imfungen in den Alten- und Pflegeheimen sind nicht erforderlich. Die Terminierung erfolgt direkt in Abstimmung zwischen den Pflegeeinrichtungen und dem Impfzentrum Helmstedt.

