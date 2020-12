Marktplatz Königslutter wird an Heiligabend zum Gotteshaus

Während gerade ein Weihnachtsgottesdienst nach dem anderen abgesagt wird, laufen die Vorbereitungen für einen besonderen weiter: Die Propstei Königslutter hält an dem für Heiligabend geplanten Freiluftgottesdienst auf dem Marktplatz in Königslutter fest. Und das aus gutem Grund, betont Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan.

Die aktuelle Pandemie-Situation sei ein Dilemma, denn auf der einen Seite bestehe die Aufgabe der Fürsorge, andererseits stehe das Virus im Raum. „Ich merke bei vielen Kollegen eine Ängstlichkeit. Die Angst, jemand könnte sich in einem Gottesdienst anstecken“, macht sie deutlich und zeigt Verständnis für die Absagen. Nicht nur die Weihnachtsgottesdienste, auch die regulären werden meist bis in den Januar hinein nicht mehr stattfinden. Vorerst. Eben ein Dilemma aus Sicht der Pröpstin.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sie sorge sich darum, was noch übrig bleiben wird, wenn gar nichts mehr stattfinden wird. Auch deshalb solle der Freiluftgottesdienst ein Zeichen setzen: Die Kirche ist da. Was ursprünglich als Ergänzung zu den anderen Gottesdiensten gedacht war, ist nun fast das einzige Präsenzangebot. Doch all das geschehe nicht um jeden Preis und sei mit enormem Organisationsaufwand verbunden, betont Helmer-Pham Xuan.

Auflagen der Behörden sind streng und ändern sich oft

Beinahe täglich ändere sich noch etwas an dem streng mit Gesundheits- und Ordnungsamt abgestimmten Ablauf. Mittlerweile sei das Programm auf höchstens 35 Minuten geschrumpft. Länger sollen die Besucher nicht auf dem Platz stehen. Es werden 150 sein, alle haben sich vorher angemeldet, mehr bekommen keinen Zutritt. An den fünf Zugängen zum Marktplatz werden jeweils drei Ordner postiert, die die Besucher zu ihren Plätzen führen.

Wo sie stehen dürfen, wird mit Kreisen gekennzeichnet sein. Pro Haushalt ein Kreis. Die Predigt hält die Pröpstin vom Stadtpodest aus, das quasi zur Kanzel umfunktioniert wird. Aber auch die Bühne für Mezzospranistin Antje Siefert und Propsteikantor Matthias Wengler am Klavier sein wird, schließlich soll es ein musikalischer Gottesdienst sein. „Aber einer, an dem wir nicht singen werden – ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘ wird dann ganz schön still“, bedauert Helmer-Pham Xuan.

Noch wisse sie selbst nicht, wie dieser Heiligabend werden wird. „Sicher, wir alle wollen einen Gottesdienst im Kaiserdom mit 1000 Besuchern oder in der Stadtkirche mit 300 Besuchern feiern, aber das ist nun mal nicht möglich. Deshalb gehe ich mit Zuversicht in den Tag“, betont sie.

An Weihnachten müsse man den Menschen etwas Wichtiges mitgeben

Ihre Predigt benötige noch den letzten Schliff. „Die ist sicher noch zu lang“, sagt die Pröpstin. Und ja, auch Corona werde ein Thema sein, das liege in der Natur der Sache.

„Gott kommt zu uns, wie wir sind, dazu gehört gerade auch Corona“, betont sie. Weihnachten sei für Martina Helmer-Pham Xuan die Zeit, den Menschen noch etwas Wichtiges mitzugeben. Auch deshalb sei es ihr ein großes Anliegen, diesen besonderen Gottesdienst auf dem Marktplatz zu feiern.

Die Propstei Königslutter bietet auf ihrem Youtube-Kanal unter anderem digitale Gottesdienste an. Weitere Infos unter: www.propstei-koenigslutter.de