Helmstedt: Regionalbahn 40 fährt ab Freitag wieder normal

Eine Regionalbahn der Deutschen Bahn fährt an einem Bahnsteig vorbei. Auf der RB-Linie 40 galt seit Anfang Dezember zwischen Königslutter und Helmstedt Schienenersatzverkehr. Die Sperrung der Gleise endet pünktlich zu Freitag. (Symbolbild)

Königslutter. Die Gleisarbeiten auf der Strecke zwischen Braunschweig und Helmstedt sollen wie geplant enden. Nur am Sonntag kommt es noch zu Verzögerungen.

Der Schienenersatzverkehr zwischen Königslutter und Helmstedt auf der Regionalbahnlinie 40 hat am Freitag ein Ende. Wie eine Bahnsprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, sollen die an Nikolaus begonnenen Instandhaltungsarbeiten an den Gleisanlagen planmäßig abgeschlossen sein.

Letzte Verzögerungen am Sonntag wegen Arbeiten an den Oberleitungen

Am Sonntag, 20. Dezember, jedoch kommt es auf derselben Bahnlinie noch einmal zu Verzögerungen: Zwischen Frellstedt und Braunschweig wird tagsüber an den Oberleitungen gearbeitet. Die meisten Züge in Richtung Braunschweig werden dadurch bis zu acht Minuten später verkehren, heißt es vonseiten der Deutschen Bahn.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

mjc