Mehr Geld für Grafhorster Vereine

Aus eigener Kraft hätte die Gemeinde Grafhorst keinen ausgeglichenen Haushalt für das kommende Jahr hinlegen können. Darauf wies Stephan Ehrlich, der allgemeine Verwaltungsvertreter, die Mitglieder des Gemeinderates hin. Diese waren just im Begriff, die üblichen Jahreszuschüsse für die Vereine und Verbände der Gemeinde im kommenden Jahr um zehn Prozent anzuheben. Der Rat tagte am Dienstagabend im Sitzungssaal des Rathauses in Velpke. Die Corona-Abstands- und Hygieneregeln machten das nötig.

Jörn Grona (CDU) hatte den Antrag gestellt, wollte den aber eigentlich erst im nächsten Fachausschuss besprechen. Dennoch war er Thema im Rat. Der wollte im kommenden Jahr ursprünglich 3360 Euro verteilen, und zwar wie folgt: 1023 Euro für den TSV Grafhorst sowie 175 Euro für die TSV-Kindergruppe. Die Schützen sollten 767 und die Jugendgruppe der Schützen 175 Euro bekommen. Für den DRK-Ortsverein waren 256 Euro vorgesehen, für die Freiwillige Feuerwehr 512 sowie die Kinderfeuerwehr und die Jugendfeuerwehr jeweils 175 Euro. An die Anglergemeinschaft sollten 102 Euro gehen.

Grona: Egal, woher das Geld kommt

Stephan Ehrlich bemerkte, dass die Zahlungen an Vereine und Verbände zu den freiwilligen Leistungen gehöre. „Ohne Unterstützung befände sich Grafhorst in tiefroten Zahlen“, so Ehrlich. Er könne dem Antrag nicht zustimmen und plädiere für die Verwaltungsvorlage. Antragsteller Jörn Grona sah das anders: „Der Haushalt wird mit rund rund 7000 Euro positiv abschließen. Da ist es zunächst einmal egal, woher das Geld kommt, es sind Einnahmen.“ Zehn Prozent klängen viel, aber: „Wir unterstützen unsere Vereine schon nicht zu doll.“

Erhöhung hält sich im Rahmen

Letztlich geht es um 336 Euro mehr auf der Ausgabenseite. Mit dieser Summe konnten sie im Rat alle leben. Im Vergleich zu den Unterstützungen, die etwa eine größere Nachbargemeinde ihren Vereinen zuteil werden lasse, halte sich die Erhöhung in Grafhorst im Rahmen, erklärte Bürgermeister Klaus Wenzel (CDU). Der Rat votierte einstimmig für die leichte Erhöhung der Zuschüsse.

Um das Thema Geld ging es auch unter dem Tagesordnungspunkt Bekanntgaben der Verwaltung. Dem Land Niedersachsen stehen demnach rund 900 Million Euro an Ersatzgeldern für Gewerbesteuerausfälle in den Kommunen zur Verfügung. 10,2 Millionen Euro bekommt davon der Landkreis Helmstedt, in Grafhorst landen laut Stephan Ehrlich 14.751 Euro, aber: Durch die Anhebung der Kreisumlage in 2022 blieben der Nordkreisgemeinde effektiv rund 8100 Euro vom Geldsegen.