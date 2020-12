Inzidenzwert im Kreis Helmstedt sinkt, Maskenpflicht bleibt

So bleibt die Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen im Landkreis – unabhängig vom Corona-Inzidenzwert – bis zu den Weihnachtsferien erhalten. Gleiches gilt laut Mitteilung des Kreises für die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in den Fußgängerzonen und auf öffentlichen Plätzen in der Kreisstadt.

Auf der Grundlage der Niedersächsischen Corona-Verordnung hatte der Landkreis die Verschärfungen per Allgemeinverfügung bis zum 20. Dezember verlängert. In der Spitze habe der Inzidenzwert im Landkreis Helmstedt am 22. November bei 97,5 gelegen, so die Verwaltung. Dies habe das Corona-Nachverfolgungsteam in erhebliche Schwierigkeiten gebracht beim Versuch, die Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Immer wieder seien Schulen und Kindertagesstätten von Corona-Fällen und Quarantänemaßmahmen betroffen gewesen. Klassen oder Jahrgänge mussten nach Hause geschickt oder Schulen geschlossen werden.

Dass der Inzidenzwert in den letzten Tagen auf Werte um die 20 gesunken sei, stuft Landrat Gerhard Radeck als „sehr erfreuliche Entwicklung“ ein. „Wir liegen damit in Niedersachsen und bundesweit mit bei den besten Landkreisen.“ Die Hygienefachkräfte im Gesundheitsamt würden diesen Erfolg auch auf die getroffenen Maßnahmen zurückführen, darunter die Maskenpflicht in den Schulen. „Daher hat sich der Krisenstab entschieden, trotz der gesunkenen Infektionszahlen an dieser Regelung festzuhalten“, so Radeck am Dienstag.

Dies sei in Abstimmung mit den weiterführenden Schulen im Landkreis erfolgt, die dieses Vorgehen im Wesentlichen begrüßen würden. Die Schulen würden die wiederholten Quarantänemaßnahmen oder ein drohendes Szenario B mit halben Klassen als erhebliche Störung des Unterrichts bewerten. Demgegenüber werde die Maskenpflicht im Unterricht als das geringere Übel angesehen.

Regelungen, die sich allein am schwankenden Inzidenzwert orientieren würden, sind laut Radeck nicht vermittelbar. „Montag Maskenpflicht, Dienstag nicht, Mittwoch wieder Maskenpflicht – das kann es nicht sein“, so Radeck.

Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region