Die Stadt Schöningen soll zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge werden. Dies forderte die SPD-Fraktion mit einem Antrag in der jüngsten Ratssitzung. Die von den Sozialdemokraten eingebrachte Resolution sieht den Beitritt der Stadt in das Bündnis der internationalen Bewegung „Seebrücke“ vor.

„Die Stadt Schöningen ist bereit, Geflüchteten im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten – zusätzlich zu den nach dem Königsteiner Schlüssel verteilten Geflüchteten – Obdach und Hilfe zu gewähren. Dieses gilt auch für in Seenot Geratene“, heißt des unter anderem im Text der Resolution, die Jan Fricke (SPD) vorstellte.

Verabschiedet wurde sie vom Gremium jedoch nicht. Stattdessen soll sie – so der Beschluss nach intensivem Austausch von Argumenten – zunächst im zuständigen Fachausschuss für Bürgerdienste weiter diskutiert und beraten werden.

Zustimmung scheiter an der Kostenfrage

Nicht in der Sache, aber in der Finanzierung sah Burkhard Meyer (CDU) das Problem. „Wenn wir das beschließen und über den Königsteiner Schlüssel hinaus zusätzlich Flüchtlinge aufnehmen, müssen wir dafür auch im Haushalt eine Summe bereitstellen“, meinte er und forderte deshalb, zunächst verlässlich zu klären, ob und wie ein solcher Entschluss die Kasse der Stadt belasten würde. „Generell ist es richtig, Flüchtlingen zu helfen. Aber ich finde es nicht gut, wenn man so eine Resolution beschließt und genau weiß, man kann es sowieso nicht machen.“

Dieser Sichtweise schloss sich auch Johannes Much (UWG) an: „Kriegen wir Zuschüsse von Land und Kreis, dann stimme ich gerne zu. Wir haben Platz und brauchen Neubürger, aber die Frage der Finanzierung sollten wir vorher klären, damit wir und nicht finanziell übernehmen.“

In seiner Entgegnung verwies Ratsherr Fricke auf die vorangegangene Kreistagsdiskussion zu diesem Thema. Dort wurde die Resolution Ende September mit einem knappen Abstimmungsergebnis (19 Ja-, 17 Nein-Stimmen) verabschiedet (wir berichteten). „Die Kostenübernahme läuft über Bund und Europäische Union“, erklärte Fricke und verwies auf die Formulierung „im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten“.

Markus Sobotta (parteilos) bedauerte, dass der Antrag der SPD nicht im Vorfeld mit den übrigen Ratsfraktionen abgestimmt worden sei. „Dann würde es uns hier vielleicht leichter fallen, zu einer einheitlichen Entscheidung zu kommen.“ Ein so wichtiges Thema sei nicht zur politischen Darstellung geeignet, er schlug deshalb vor, darüber zunächst im Fachausschuss „in Ruhe“ zu diskutieren.

Verweis auf Symbolkraft der Resolution

Lars Marschalleck (Gruppe Grüne Bürgerliste) betonte: „120 Kommunen in Deutschland, davon 38 in Niedersachsen unterstützen diesen Aufruf bereits. Der Beschluss im Helmstedter Kreistag macht nur Sinn, wenn sich im Landkreis Helmstedt Kommunen finden, die diese Resolution ebenfalls unterstützen und bereit sind, diesen Menschen zu helfen.“ Er hob die symbolische Bedeutung der Resolution hervor. „Sie fordert die europäische Staatengemeinschaft auf, endlich ihrer Verantwortung zur aktiven Seenotrettung gerecht zu werden.“ Da derzeit im Gespräch sei, den Kommunen die zusätzlichen Kosten aus einem gemeinsamen EU-Fonds zu erstatten, „könne seine Fraktion diese Resolution unterstützen“.