So wird Heiligabend in der Helmstedter St.-Ludgeri-Kirche

Die Kirchengemeinde St. Ludgeri Helmstedt lädt an Heiligabend mit kreativem Konzept zum weihnachtlichen Beisammensein mit christlicher Botschaft ein. „Aus vielen Richtungen der Gemeinde kamen Ideen und Gedanken, ob und in welcher Form der diesjährige Gottesdienst mit Krippenspiel zu Heiligabend stattfinden kann. Wir sehen das als wichtige Botschaft und werden den Besuch unserer Kirche auch in diesem Jahr am Heiligen Abend möglich machen“. Mit diesen Worten lädt Gemeindereferentin Gabriele Engler die Kirchengemeinde herzlich am 24. Dezember in die Kirche St. Ludgeri ein.

Wegen Corona kann das Krippenspiel nicht wie in den vergangenen Jahren stattfinden. Stattdessen hat das Projektteam „Heiligabend in der Kirche St. Ludgeri 2020", bestehend aus der Gemeindereferentin Gabriele Engler, dem lokalen Leitungsteam und weiteren Engagierten, ein kreatives Konzept ausgearbeitet, wie bei einem weihnachtlichen Beisammensein die Geburt Christi gefeiert werden kann. Heiligabend ist die Kirche von 14 bis 17 Uhr geöffnet Die Kirche St. Ludgeri wird Heiligabend von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. Am Eingang werden kleine Weihnachtstüten verteilt, die eine Andacht für zu Hause und einen Stift enthalten. Geplant sind mehrere Stationen, an denen jede Besuchergruppe die Möglichkeit hat, die Weihnachtsbotschaft auf ihre eigene Art und Weise zu erfahren. Bei der ersten Station handelt es sich um die Weihnachtskrippe, die im Altarraum aufgebaut wird. Auf den Bänken davor können die Besucher Platz nehmen und die Weihnachtskrippe betrachten. Weihnachtliche Hintergrundmusik wird die Stimmung untermalen. Des Weiteren können Fürbitten mit dem in der Weihnachtstüte befindlichen Stift auf einen Papierstern geschrieben und an einen Tannenbaum gehängt sowie Spendendosen aus den zur Verfügung stehenden Bastelkrippen zusammengebaut und in einen Korb bei der Krippe gelegt werden. Marienaltar mit Video der Krippenspielkinder Die zweite Station lädt dazu ein, sich auf einer vor dem Marienaltar aufgebauten Leinwand ein Video der Krippenspielkinder anzuschauen, auf dem jedes Kind seine persönliche Bedeutung von Weihnachten erklären wird. Die dritte und letzte Station stellt das Friedenslicht dar, an dem sich jeder Besucher ein selbst mitgebrachtes Windlicht oder eine der zur Verfügung stehenden Kerzen mitnehmen kann. Für ein durchdachtes Hygienekonzept ist selbstverständlich gesorgt. Ordner werden am Eingang den Zutritt und die Besucherzahl koordinieren. Jeder Besucher wird gebeten, während des gesamten Aufenthalts einen Mund-Nasenschutz zu tragen, die Abstandsregeln einzuhalten sowie ein zuvor ausgefülltes Formular mit seinen Kontaktdaten mitzubringen. Das Formular kann auf der Webseite der St.-Ludgeri-Gemeinde unter www.ludgeri-he.de heruntergeladen werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

mb