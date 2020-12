Nun also doch: Die Helmstedter bekommen ihren Weihnachtsmarkt , zumindest eine Miniausgabe davon. Vier Buden mit Speisen-Angeboten zum Mitnehmen stehen von Freitag an auf dem Marktplatz . Stellprobe für die weit auseinander stehenden Verkaufswagen war bereits am Donnerstag.

Verkauft werden dürfen Schmalzkuchen, Bratwurst, Mandeln und Crêpes, und zwar montags bis sonnabends, jeweils von 10 bis 18.30 Uhr. Darauf haben sich der Stadtmarketing-Verein Helmstedt aktuell und die Betreiber spontan verständigt.

Lange schon hatte die Geschäftsstelle ein Konzept für diese Notlösung in der Schublade. Die Stadtverwaltung wartete die jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung und Länderkonferenz zum Lockdown ab, ehe sie in Absprache mit der Gesundheitsbehörde des Landkreises nun grünes Licht gab.

Ein bisschen Weihnachts-Atmosphäre

„Umso mehr freue ich mich, dass wir nun wenigstens ein bisschen Weihnachts-Atmosphäre auf den Marktplatz bringen können“, berichtet Geschäftsführerin Kerstin Pflaum in einem Telefongespräch mit unserer Zeitung. Am 10. Dezember soll noch ein Weihnachtsbaum-Verkäufer dazustoßen.

Tische und Sitzgelegenheiten werden fehlen. Denn längeres Verweilen, der gemütliche Plausch mit anderen Passanten seien corona-bedingt tabu. Das ist auch der Grund, warum kein Kinderkarussell aufgebaut wurde. Da wollten die Ordnungsbehörden dann doch nicht mehr mitgehen.

Angebot bis 23. Dezember

Wie die Spezialitäten „to go“ angenommen werden, ist völlig offen. Die Imbisswagen stehen – so der aktuelle Plan – bis 23. Dezember bereit, und damit drei Tage länger, als der richtige Weihnachtsmarkt dauern würde. Allerdings hätte dieser bereits am ersten Advent-Wochenende, also vor sieben Tagen, angefangen.

Für ein zusätzliches Schmankerl sorgt der Kreis-Einzelhandelsverband. So werden Vorsitzender Claudius Traumann und Petra Schadebrodt an zwei Sonnabenden, jeweils vor dem 2. und dem 4. Advent, zwischen 10 und 12 Uhr kleine Aufmerksamkeiten in der Helmstedter Innenstadt verteilen. Damit möchten sie allen Kunden und Besuchern „Danke“ sagen und ein frohes und gesundes Weihnachtsfest wünschen.

Nette Geste für die Kunden

Beide Geschäftsleute sind überzeugt, dass der Einkauf auch jetzt in der derzeitigen Pandemie-Situation in den Läden der Helmstedter Innenstadt sicher und lohnenswert sei. Petra Schadebrodt: „Bei uns in Helmstedt gibt es, neben attraktiven Filialisten, noch immer viele persönlich geführte Geschäfte, die mit individuellen Sortimenten und guten Tipps zum passenden Weihnachtsgeschenk verhelfen können.“

Der November und der Dezember – eigentlich sind das die allerwichtigsten Monate für den stationären Einzelhandel. Traumann: „Wir möchten die Kunden zurück in die Helmstedter City locken. Ihnen klar machen, dass sie hier absolut sicher einkaufen können und dabei auch auf andere nette Menschen treffen. Und – vor allem in schwierigen Zeiten – sich den Spaß, die Entspannung, die Freude beim Bummeln nicht nehmen lassen.“

Die Aktion, eigentlich nur eine nette Geste, wertet Claudius Traumann auch als einen Appell zur Unterstützung und Solidarität. „Damit eben nicht der Online-Handel auf Kosten der Innenstädte aus der Pandemie als Gewinner hervorgeht.“