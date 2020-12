Helmstedt. Das 500. Baby des Jahres wurde in der Helmstedter Helios-Klinik St. Marienberg geboren. Im vorigen Jahr wurde die Zahl einen Monat später erreicht.

Babyboom in der Helmstedter Helios-Klinik

Der kleine Liam-Elias-Dennis ist das 500. Baby , das im Jahr 2020 in der Helios-Klinik St. Marienberg in Helmstedt das Licht der Welt erblickt hat. Der Junge wurde am 1. Dezember um 22.27 Uhr geboren, wog 3510 Gramm und maß 54 Zentimeter, wie Klinik-Sprecherin Lisa Iffland mitteilte.

Für die Eltern Nancy Meinecke und Dennis Riethmüller ist er das erste gemeinsame Kind. „Wir freuen uns, dass wir unsere Geburtenzahl aus 2019 schon einen Monat früher erreicht haben“, wird Pflegedirektorin Aline Prasse zitiert. „Das zeigt uns, dass die werdenden Eltern uns auch jetzt in Corona-Zeiten weiter ihr Vertrauen schenken. Ein großes Lob für die hervorragende Arbeit, die unsere Hebammen, Pflegekräfte und Ärzte täglich leisten“. 500 Geburten sind in der Helios-Klinik ein neuer Rekordwert. Mit 55 Entbindungen war August bislang der geburtenstärkste Monat in diesem Jahr.

Auch das erste Kind kam in der Helios-Klinik zur Welt

„Natürlich hat man während der Corona-Pandemie die Regeln der jeweiligen Kliniken verglichen. Ich habe mich jedoch schnell für Helmstedt entschieden, da ich hier auch mein erstes Kind auf die Welt gebracht habe und mich sehr wohl fühle“, erzählt die glückliche Mutter.

„Unser wichtigstes Anliegen ist es, unsere Patienten und Mitarbeiter bestmöglich vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus zu schützen. Für das große Verständnis, mit dem die (werdenden) Eltern auf unsere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie reagieren, möchte ich mich bedanken“, sagt Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn . Zur Geburt dürfe die werdende Mutter aktuell von ihrem Partner oder einer anderen Vertrauensperson begleitet werden. Voraussetzung sei, dass die Begleitperson nicht positiv auf COVID-19 getestet wurde und symptomfrei ist. Außerdem dürfen Frau und Kind eine Stunde pro Tag besucht werden.

red