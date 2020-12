Hotel Petzold in Helmstedt soll Jugendbauhütte werden

Der Rat der Stadt wird sich am 10. Dezember mit einem ehrgeizigen Vorhaben des Helmstedter Ortskuratoriums der Deutschen Stiftung Denkmalschutz befassen. Das Kuratorium möchte das Gebäude in der Schöninger Straße sanieren und zur Jugendbauhütte machen – möglichst schon zum 1. September nächsten Jahres. Jugendbauhütten der Stiftung Denkmalschutz gelten bundesweit als erfolgreicher Freiwilligendienst in der Denkmalpflege. Junge Leute zwischen 16 und 26 Jahren helfen für jeweils ein Jahr, wertvolle Bausubstanz zu erhalten und sie bekommen dabei handwerkliches Rüstzeug vermittelt.

Teilnehmer leben für ein Jahr in Helmstedt Die Eigentümer-Familie des Hotels Petzold unterstütze die Pläne für die Einrichtung einer Jugendbauhütte mit viel Elan, sagte ein Sprecher des Ortskuratoriums auf Anfrage. „Wenn die Corona-Lage es zulässt, soll schon im Frühjahr ein Vorauskommando mit sechs Jugendlichen damit beginnen, das leerstehende Gebäude für eine Nutzung als Bauhütte vorzubereiten“, erklärte der Sprecher. Wenn das Projekt im September 2021 an den Start gehe, würden die jungen Teilnehmer für jeweils ein Jahr im Gebäude wohnen. Daher müsse zum Beispiel die ehemalige Hotelküche bis zum Projektbeginn funktionsfähig gemacht werden. Renovierung des Festsaals In ihrer Vorlage für die Ratssitzung verweist die Stadtverwaltung auf den geschichtsträchtigen Saal des ehemaligen Hotels, das vor einigen Jahren ein unglückliches und heftig diskutiertes Intermezzo als Unterbringungsort für 30 chinesische Gastschüler des Gymnasiums am Bötschenberg erlebte. Die eigens gegründete Betreiberfirma Kulturmanagement GaBö GmbH musste nach nur zwei Jahren Insolvenz anmelden, die betroffenen Jugendlichen zogen damals Hals über Kopf um zur Politischen Bildungsstätte auf dem Bötschenberg. Nicht nur um die Renovierung des Festsaals, den Besucher vor zwei Jahren beim Tag des offenen Denkmals besichtigen konnten, soll sich die Jugendbauhütte kümmern. Zwei Projekte in Königslutter und Süpplingenburg sollen laut Vorlage ebenfalls in Angriff genommen werden. Alles hängt ab von Fördergeldern Der Sprecher des Ortskuratoriums bestätigte dies und betonte gleichzeitig, dass das auf Dauer angelegte Projekt mit regionaler Strahlkraft nur zu stemmen sei, wenn ausreichend Fördergelder und Spendenmittel eingeworben werden könnten. Daher sei unter anderem vorgesehen, zum Beginn des neuen Jahres einen Freundeskreis für Unterstützer der Jugendbauhütte zu gründen. Bei der Beantragung von Fördermitteln setze man auf die Zusammenarbeit mit der Stadt. Rat soll zur Unterstützung aufrufen Der Helmstedter Rat soll am 10. Dezember per Beschluss für ideellen Rückenwind sorgen, indem er das Vorhaben des Ortskuratoriums begrüßt und die Bürger zur Unterstützung aufruft. Eine Absichtserklärung der beiden Bauhütten-Projektpartner Internationale Jugendgemeinschaftsdienste und Deutsche Stiftung Denkmalschutz zur Unterstützung der Helmstedter Initiative liegt vor. Gemeinsam mit dem Ortskuratorium wolle man das Vorhaben umsetzen – „vorbehaltlich einer gesicherten Finanzierung“.