Grenzübergang Helmstedt 1950 – Ein spannender Podcast

Die Reportage „Grenzübergang Helmstedt kurz nach DDR-Gründung“ finden Interessenten im Internet im SWR2 Archivradio. Reporter Markus Joachim Tidick sprach vor 70 Jahren mit Zollbeamten, Reisenden und Lkw-Fahrern am Grenzkontrollpunkt Helmstedt-Autobahn und lieferte damit ein anschauliches Bild von den Verhältnissen an einem Ort, bei dem Transitreisende schon gut ein Jahrzehnt vor der Errichtung der Mauer durch die DDR heilfroh waren, wenn sie ihn hinter sich gelassen hatten.

Hölzernes Postamt mit Alarmknopf

Abenteuerlich und auch gefährlich muss es zugegangen sein am Helmstedter Grenzübergang des Jahres 1950, den der Reporter als einen der „unruhigsten Punkte in Deutschland“ bezeichnet, womit er auch die Kriminalitätsrate meinte. Das tonnenweise Schmuggeln von Kaffee von West nach Ost und zurück - oft versteckt unter Schrott oder Jute-Ballen - war ein höchst einträgliches „Geschäft“, um Steuern zu hinterziehen. Das kleine hölzerne Postamt an der Autobahn, rund um die Uhr geöffnet, war per Alarmknopf mit der örtlichen Polizei verbunden, aus Sorge vor Überfällen.

Illegale Grenzgänger bevölkerten Wälder

Vor allem in der Nacht hätten illegale Grenzgänger die Wälder beiderseits der Autobahn bevölkert, erfährt der Zuhörer von heute. Und manch einer von ihnen sei von ostzonaler Seite aus erschossen worden, erzählt ein westdeutscher Zöllner dem Reporter. „Der Ost-Polizei sitzen die Kugeln ziemlich locker im Lauf“, befindet er lapidar und fügt die kühne Einschätzung hinzu, dass man dereinst noch viele Leichen „in den umliegenden Wäldern“ entdecken werde. Für steckbrieflich gesuchte Verbrecher aus beiden Teilen Deutschlands sei der Abschnitt Helmstedt beliebt gewesen, um von einer Seite auf die andere zu wechseln und sich damit ihren Häschern zu entziehen.

Vergleich mit St. Pauli

Dass ein solch markanter und viel besuchter Grenzübergang als gastronomischer Hotspot taugt, zeigten im Vorgriff auf die spätere legendäre Kneipenmeile der Helmstedter Innenstadt die vielen Lokale in den Baracken direkt an der Autobahn. „Man ist versucht, an St. Pauli zu denken“, schwärmte Reporter Tidick vor 70 Jahren. Aber nicht einmal in St. Pauli seien die Etablissements 24 Stunden lang geöffnet. „Das gibt es nur am Grenzübergang Helmstedt!“, lautete sein Urteil. Wir können nun eintauchen in diese auf ihre ganz spezifische Weise „große Zeit“ der Stadt - per Podcast.

https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/grenzuebergang-helmstedt-kurz-nach-ddr-gruendung-100.html