Helmstedt. Der Königslutteraner ist im Städtischen Klinikum Braunschweig an Covid-19 gestorben, teilt der Landkreis Helmstedt mit.

Ein 78-jähriger Königslutteraner ist am Donnerstag im Städtischen Klinikum in Braunschweig verstorben, teilte der Landkreis Helmstedt am Montag mit.

Mann erkrankte an Corona – keine Vorerkrankungen

Mittlerweile sind drei Personen aus dem Landkreis an einer Corona-Infektion verstorben. Der 78-Jährige hatte keine Vorerkrankung, schreibt der Landkreis.

red