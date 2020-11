In christlicher Tradition hat die Adventszeit eine doppelte Bedeutung: Sie steht für das Warten auf den Heiland Jesus Christus, dessen Geburt Christen an Weihnachten feiern. Gleichzeitig erwarten die Gläubigen Christi Wiederkehr am Ende aller Zeiten.

Warten wird so zum zentralen Thema der Adventszeit. Sie drückt sich auch in zwei Bräuchen aus, die bei vielen Menschen gepflegt werden, auch wenn sie ansonsten nichts mit der Kirche zu tun haben: dem Adventskranz und dem Adventskalender. Viele Menschen stimmen sich außerdem mit Liedern, Gebäck und Kerzenschein auf Weihnachten ein.

Warten ist zentrales Thema

Eines der beliebtestes und bekanntesten Adventslieder ist „Macht hoch die Tür“. Es kündet von der Ankunft des Heilands. Advent leitet sich von lateinischen Wort „adventus“ für Ankunft ab. Genau mit diesem Kirchenlied aus dem 17. Jahrhundert eröffnete Matthias Wengler, Propsteikantor in Königslutter, am Sonntag ein virtuelles Singprojekt.

Da Singen in Chören nur sehr eingeschränkt und Gemeindegesang in den Gottesdiensten nach wie vor nicht möglich ist, findet nun das „Adventssingen@Home“ statt. An jedem Adventssonntag stellt Matthias Wengler in einem Video, das sonntags über die Website der Propstei (www.propstei-koenigslutter.de) abgerufen werden kann, Advents- und Weihnachtslieder vor und lädt zum Mitsingen ein.

Liedblätter zum Mitsingen

Die Zuschauer erfahren dabei auch viele Details zur Entstehung der Lieder, und eine Weihnachtsgeschichte, die von Corinna Tjiang gelesen wird, ist auch mit dabei. Liedblätter zum Mitsingen werden ebenfalls über die Website der Propstei bereit gestellt.

Die Reihe „Adventssingen@Home“ ist bereits im November in der Stadtkirche mit Niels Respondek, Beauftragter für digitale Kirche in der Propstei Königslutter, produziert worden. Auch wenn es nur ein Adventssingen im Wohnzimmer allein, zu zweit oder im Familienkreis ist: Auf die vertrauten Weihnachtslieder muss man auch in diesem Jahr nicht verzichten.

Auch der Klassiker „Alle Jahre wieder“ kommt vor, etwa zur Mitte des 35 Minuten dauernden Videos. Gehen wir aber davon aus: Alle Jahre wieder wird es solch ein Projekt, so spannend und interessant es auch ist, wohl nicht geben.