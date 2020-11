Helmstedt. Homeoffice und Co. prägen unseren Alltag. Was die Müllabfuhr, der Landkreis und die Helmstedter Stadtreinigung zur Situation in der Region sagen.

Mehr Menschen befinden sich daheim, weniger in der Innenstadt, keine in Restaurants. Was bedeutet das für das Müllaufkommen in der Region Helmstedt? Nachgefragt bei den Dienstleistern im Kreisgebiet.

Der Veolia-Umweltservice – hier zuständig für die Abfuhr von Rest-, Bio- und Sperrmüll – stellt zweierlei fest, wie eine Sprecherin erläutert: Bei den Privathaushalten im Kreisgebiet, etwa durch Homeoffice und Kurzarbeit, sei die Menge an Abfällen in den vergangenen Monaten gestiegen . Der Müll aus dem Gewerbe hingegen nehme ab. Heißt: „Die Gesamtmenge aller Abfälle ist grundsätzlich konstant geblieben.“ „Aufräumfaktor“ durch Corona-Krise ist messbar – vor allem beim Sperrmüll Und: „In den vergangenen Monaten konnten wir sehen, dass die Mengen an Papier, Kartonagen und Sperrmüll besonders stark angestiegen sind. Gerade beim Sperrmüll müssen die Bürgerinnen und Bürger daher derzeit mit etwas längeren Wartezeiten für die Abfuhr rechnen.“ Der Landkreis Helmstedt liefert dazu die passenden Zahlen: Im Zeitraum von April bis September wurden im Einzugsgebiet 2019 etwa 4078 Tonnen Restmüll gesammelt, im Corona-Jahr 2020 zirka 4389 Tonnen. Auch die Menge des Biomülls stieg im Vergleich zum Vorjahr um etwa 200 Tonnen, die Sperrmüllabfuhren im Kreisgebiet wiederum um knapp 400 Fahrten. „Aufräumfaktor“ nennen die Verantwortlichen des Landkreises das – zu verzeichnen sei ein deutlicher Mengenanstieg von Sperrmüll wie auch ein Steigen der Abfuhr-Anmeldungen. „Die Wartezeit für einen Termin liegt statt bei sonst üblichen drei bis vier Wochen bei aktuell sechs bis acht Wochen.“ Alba: Keine nennenswerten Unterschiede bei Plastikmüll Beim Plastikmüll aus den Haushalten sind laut der Alba-Gruppe, welche die Gelben Säcke in der Region abholt, hingegen „keine nennenswerten Veränderungen“ im Vergleich zu den beiden Vorjahren zu verzeichnen. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Auch gebe es keinen auffälligen Zusammenhang zwischen der Corona-Krise und dem Müll auf den Straßen, Plätzen und in den Parkanlagen, sagen die Landkreis-Verantwortlichen. Aber: „Die Tendenz zur Vermüllung des öffentlichen Raums und der freien Landschaft ist, ohne dass hierzu eine Statistik existiert, gefühlt stetig ansteigend.“ Mehr lesen: Schülerinnen bauen einen „Müllbaum“ aus Helmstedter Abfall Dem stimmt auch der zuständige Fachbereich der Stadt Helmstedt zu: Die Stadtreinigung beobachte eher mehr Müll, dies habe aber nicht unbedingt etwas mit der Corona-Krise zu tun – obwohl insbesondere benutzte Einmalmasken häufiger auf der Straße oder am Straßenrand zu finden seien. Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Helmstedt und in unserer Region: Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen