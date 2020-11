Die Kalender-Manufaktur Verden hat für Helmstedt abermals eine Jahresübersicht mit historischen Ansichten der Kreisstadt herausgebracht. Der Kalender für das kommende Jahr ist ab sofort im örtlichen Buchhandel erhältlich.

Zu sehen sind zwölf Motive, die teilweise einst als Postkarten im Schreibwarenhandel zu haben waren – so zum Beispiel eine Ansicht vom Albrechtsplatz vor 50 Jahren. Die Anordnung der Hecken und Blumenbeete im kleinen Park hat sich bis dato nicht verändert. Was auffällt ist, dass der Gröpern in den 60er-Jahren keine Einbahnstraße war.

Überhaupt lohnt der Blick auf das eine oder andere Detail. Wer genau hinschaut, entdeckt interessante Details wie Mode-Accessoires oder Hinweise darauf, was es alles in Helmstedter Innenstadt-Läden zu kaufen gab. Einiges von dem Angebot in den früheren 70ern dürfte heute nur schwer zu finden sein.

Das Titelblatt zeigt einen Blick von der Kornstraße auf den Marktplatz, in dessen Zentrum geparkte Autos stehen. Ein wenig erinnert die Aufnahme an das berühmte Cover des legendären Beatles-Album Abbey Road von 1969. Weil ein schwarz gekleideter Mann den Zebrastreifen beschreitet wie einst Ringo Starr oder Paul McCartney. Auch die Farbgebung ist ähnlich.

Andere historische Aufnahmen von Helmstedt, etwa von der Gustav-Steinbrecher- oder der Johannesstraße, sind nachkoloriert. Sie stammen laut Verlags-Angaben aus den Jahren um 1910. Das älteste Motiv zeigt den Helmstedter Bahnhof. Es ist schwarz-weiß und war im Jahr 1905 abgedruckt auf einer Ansichtskarte.