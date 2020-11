Gigantische Trockner am Kraftwerk Buschhaus sind platziert

Es ist die erste Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) in Niedersachsen, die neben der Müllverbrennungsanlage am Standort Buschhaus entsteht. Wenn sie fertig ist, könne sie im Idealfall 160.000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr verbrennen, erklärte Ronald Philipp, Pressesprecher der EEW Energy from Waste GmbH. Das Unternehmen baut die etwa 45 Millionen Euro teure Anlage. Vorher muss der Schlamm aber auf 45 Prozent Trockensubstanz gebracht werden. Das erledigen künftig zwei große Scheibentrockner. Den zweiten haben am Freitag zwei Spezialkräne an Ort und Stelle gehoben.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch: Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Helm – Pflichtaccessoires für jeden, der auf die Baustelle will. Vorher eine ausführliche Belehrung per Video mit anschließender kleiner Fragerunde zum Thema Sicherheit auf dem EEW-Gelände, an deren Ende das System ein Zertifikat über die bestandene Prüfung ausspuckt. Wer einem 68-Tonnen-Ungetüm begegnen, über Gerüstleitern und Stahlgittertreppen in die Höhe steigen möchte, hält sich tunlichst an die Vorschriften.

Scheibentrockner wird mit Kran aufs Gelände gebracht

Schon seit Donnerstag bereiten Spezialisten die Montage des zweiten Trockners vor. Mehrere kleinere Kräne braucht es, um die beiden Riesen, echte Kraftpakete, betriebsbereit zu machen. Denny Beulke ist einer der beiden Kranführer. „Der kann 500 Tonnen heben“, sagt er. Hängt der Scheibentrockner erst einmal am Haken, hilft ihm kein Computer. „Da kommt es auf den Einweiser und Fingerspitzengefühl an“, sagt Beulke.

Während die letzten Vorbereitungen laufen, rollt der Trockner auf einem Tieflader langsam vor. Jetzt erst werden die Dimensionen der Maschine deutlich. Langsam bewegt der Fahrer sein Gefährt auf das rückwärtige Gelände. Er muss um den Klärschlammbunker herumfahren, denn das Stahlgebäude mit dem Kessel schließt sich dem Bunker, in den Schlammvorrat für zwölf Tage passt, an. Die Übung lautet nun: Anheben des zweiten Trockners, über das Stahlgerüst des künftigen Gebäudes mit Brennkessel und dem ersten Trockner gefühlt eine Handbreite am Bunker vorbei in einer Punktlandung auf vier Profilen absetzen.

EEW will im Oktober 2021 die Anlage übernehmen

Um 10 Uhr legen sie an diesem Tag los. Die Männer in den Kränen, der Einweiser und jene, die das schwere Gerät an Ort und Stelle mit riesigen Bolzen arretieren, sind echte Profis. Alles läuft ohne Zwischenfall, und trotzdem dauert die Prozedur Stunden.

Oberbauleiter Frank Scharf und Projektleiter Helge Goedecke schauen zufrieden zu. Ende Oktober 2021 will die EEW die Anlage übernehmen. Dann wird sie 20 Prozent des Klärschlamms in Niedersachsen verarbeiten. Am Ende bleibt Asche, aus der ein Spezialunternehmen Phosphor gewinnt. Und nur ein minimaler Rest wird in Salzstollen endgelagert.