Die Szenerie am kommunalen Obdachlosenheim in Lehre wirkt beklemmend. Wegen eines mit dem Coronavirus infizierten Bewohners wurde die Unterkunft komplett umzäunt und unter eine 14-tägige Quarantäne gesetzt.

Ein Sicherheitsdienst überwacht, dass die etwa 20 Bewohner das Gelände nicht verlassen. „Bisher gab es keine Probleme, es ist ruhig", teilte uns ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Sonntagvormittag mit.

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sind derzeit der einzige persönliche Kontakt der Bewohner zur Außenwelt. Zuvor hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Helmstedt die Bewohner am Donnerstagabend über die angeordnete Isolation informiert. Dass das Gebäude eingezäunt und ein Sicherheitsdienst engagiert wurde, begründete die Landkreisverwaltung mit einem vergleichbaren Fall im Frühjahr, bei dem eben die angeordneten Quarantäneauflagen nicht eingehalten worden seien.

Verpflegungsgruppe der Kreisfeuerwehr sorgt am Wochenende fürs Essen

Wie es um die Gemütsverfassung der Bewohner steht, konnten wir nicht im Detail klären. „Es geht irgendwie, wir erhalten das Notwendige", teilte uns ein Bewohner in gedrückter Stimmungslage durch den Zaun mit. Kein Kontakt zu anderen Menschen zu haben, sei eben nur schwer zu ertragen, gab uns der Gesprächspartner, der sonst nahezu täglich mit dem Bus nach Braunschweig fährt, mit auf den Weg.

In einer „Blitzaktion", so nannte es Kreisbrandmeister Olaf Kapke, wurde die Verpflegungsgruppe der Kreisfeuerwehr zur Versorgung der Bewohner um Hilfe gebeten. „Zubereiten können wir die Mahlzeiten in der Küche der Börnekenhalle", berichtete Kapke. Die Verpflegungsgruppe war aber nur am Wochenende zuständig.

Verein „Willkommen in Lehre“ will Einkauf für Bewohner ab Montag übernehmen

„Wir organisieren gerade, dass Mitglieder von uns ab Montag den Einkauf für die Bewohner übernehmen", erklärte Norbert Winkler, Vorsitzender des Vereins „Willkommen in Lehre". Winkler, der am Freitag länger vor Ort war, beschrieb die Lage in der Unterkunft nicht nur wegen der räumlichen Enge als schwierig. „Wir wollen etwas dazu beitragen, den Menschen durch die schwierige Zeit zu helfen. Das geht nun aber nur indirekt, denn persönlichen Kontakt, etwa zu Gesprächen, dürfen wir natürlich auch nicht haben."

Hilfreich sei, dass sich das Deutsche Rote Kreuz bei der Beschaffung von Medikamenten für die Bewohner engagiere. Die Gemeinde Lehre als Betreiberin der Einrichtung vermittelt und koordiniert zwischen dem Landkreis und den Ehrenamtlichen, auch aus der im Frühjahr gegründeten Corona-Hilfsgruppe. „Unsere Beschäftigten haben immer ein offenes Ohr für die Fragen und Belange der Bewohner", teilte die Gemeinde mit.