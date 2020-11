Warum der Kreis Helmstedt keine Reihentests an Schulen durchführt

Die Jahrgänge 9, 10 und 11 des Schöninger Anna-Sophianeum-Gymnasiums befinden sich momentan in häuslicher Quarantäne – nachdem bei drei Schülern das Coronavirus nachgewiesen wurde. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt wies Schulleiter Stefan Krauß die Jugendlichen daraufhin an, vorsorglich daheim zu bleiben.

Details der Anweisung sorgen jedoch für Diskussionen unter Eltern und Lesern: Zwar sollen die Schüler der Jahrgänge bis nächste Woche zuhause bleiben, deren Geschwister und die Lehrer aber nicht. Und: Die Schüler werden nicht getestet – sie sollen sich stattdessen eigenständig beim Hausarzt melden, falls sie Symptome entwickeln.

Priorisierung statt Reihentest im Kreis Helmstedt – „Mitarbeiter stoßen an Grenzen“

Einen Reihentest werde es nicht geben, heißt es in der Info des Schöninger Gymnasiums – „da die Kapazitäten nicht mehr ausreichen.“ Ein Blick in die Nachbarstadt Wolfsburg zeigt: Das dortige Gesundheitsamt veranlasste bei ähnlichen Situationen in den vergangenen Tagen Corona-Tests für Schüler, Geschwister und Lehrer. „Das handhabt jedes Gesundheitsamt in eigener Verantwortung“, heißt es aus dem Helmstedter Kreishaus.

Dass es im Kreis Helmstedt zu keinen Reihentests kommt, hat zum einen mit Personal-, zum anderen mit Laborkapazitäten zu tun. „Trotz aller Maßnahmen stoßen die Mitarbeiter an ihre Grenzen, wenn ganze Einrichtungen wie Kitas, Grundschulen oder Jahrgänge einzelner Schulen durch einen oder mehrere Infizierte abgearbeitet werden müssen – und dies zeitgleich“, sagt ein Sprecher.

Mit „Maßnahmen“ ist zum Beispiel die Aufstockung des Personals gemeint: Nächsten Montag erhält das hiesige Gesundheitsamt Unterstützung von anderen Landes- und Bundesbehörden, Kräfte der Bundeswehr sind bereits im Einsatz – die Zahl der Mitarbeiter wächst somit nächste Woche von drei Personen in Pre-Corona-Zeiten auf dann 33 Personen. Die Tests werden wiederum vom DRK durchgeführt, auch hier könne Personal für besondere Phasen aufgestockt werden, sagt der Landkreis-Sprecher.

Es gibt allerdings noch einen zweiten Grund gegen Reihentests: „Auch die Labore haben begrenzte Kapazitäten, da diese von vielen Gesundheitsämtern mit Befunden beauftragt werden, sodass priorisiert werden muss. Die Ergebnisse sollen ja auch zeitnah feststehen und übermittelt werden.“ Das bedeutet: In erster Linie werden Personen mit entsprechenden Symptomen abgestrichen, Personen ohne nur im Einzelfall. Das verhindert viele negative Testergebnisse.

Für Quarantäne gilt: nur Kontaktpersonen, nicht deren Angehörige

Zur Diskussion um die Quarantäne von Lehrern und Geschwistern teilt der Landkreis mit: „Um die Weiterverbreitung des Virus zu verhindern, werden alle Kontaktpersonen der Kategorie I abgesondert. Eine Quarantäne ist aber nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts nur bei Infizierten und dessen Kontaktpersonen möglich.“

Als solche Kontakte gehören Personen, die mehrere Minuten lang mit den Infizierten gesprochen oder in einem engen Raum verbracht haben. Angehörige der Kontaktpersonen wie zum Beispiel Eltern oder Geschwister zählen nach Angaben des Kreis-Sprechers allerdings nicht dazu.

Landkreis empfiehlt Eltern freiwillige Isolation

Bedeutet: Der Landkreis hält sich an die Regeln und schießt nicht darüber hinaus. Gleichwohl spreche das Gesundheitsamt immer auch eine Empfehlung an die Eltern aus, sich und Geschwisterkinder freiwillig in Isolation zu begeben und Schulen, Kitas und den Arbeitgeber zu informieren.

Landkreis und Schulen stimmen sich über Vorbeuge-Maßnahmen ab

Wie aber können weitere Infektionen an Schulen und in der Folge Quarantäne oder gar Schulschließungen verhindert werden? Der Corona-Krisenstab und die Leitungen der weiterführenden Schulen im Kreisgebiet hatten sich bereits vergangene Woche per Videokonferenz über Erfahrungen und Maßnahmen ausgetauscht, teilt der Landkreis nun mit.

Ein Schritt: das Maskentragen auch während des Unterrichts – zumindest an weiterführenden und berufsbildenden Schulen. Dies hatte der Landkreis per Allgemeinverfügung am Wochenende angeordnet, weil die Sieben-Tage-Inzidenz zeitweise den Grenzwert von 50 erreichte.

KVG entzerrt Schulbusverkehr mit weiteren Fahrzeugen

Auch über die Auslastung der Schulbusse diskutierten die Konferenzteilnehmer. Der zugeschaltete Denis Weber, Verkehrsmeister bei der Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG), erklärte, dass manche Buslinien nach den Sommerferien stark gefüllt gewesen seien. Schüler hätten teils stehen müssen.

Seit Anfang September versucht die KVG, die Auslastung zu entzerren: Sie hat weitere Einsatzwagen von Subunternehmen geordert. „Gegenwärtig sind keine überfüllten Busse mit Stehplätzen zu verzeichnen“, sagt Weber – das zeigten regelmäßige Zählungen in den Buslinien. Die Schulleitungen werden allerdings gebeten, die Schüler aufzuklären, auch diese Einsatzwagen zu nutzen.