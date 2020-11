Die Kindertagesstätte „Mühlenknirpse“ in Wendhausen soll am Mittwoch wieder öffnen.

Die derzeit wegen aufgetretener Corona-Fälle geschlossenen Kindertagesstätten in Essenrode und Wendhausen sollen am Mittwoch, 11. November, wieder ihren Betrieb aufnehmen. Eine entsprechende Information gab uns am Freitagvormittag die Gemeinde Lehre als Betreiberin der Einrichtungen.

Gemeinde-Pressesprecherin Julia Carluccio teilte mit, dass inzwischen auch alle von den coronabedingten Kita-Schließungen betroffenen Eltern über den neuen Sachstand informiert worden seien. „Wir haben dabei aber auch klar zum Ausdruck gebracht, dass der angestrebte Termin der Wiederöffnung unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung steht und wir gemeinsam mit dem Gesundheitsamt die jeweils aktuelle Situation beobachten und bewerten werden“, erklärte Julia Carluccio. Helmstedter Gesundheitsamt informiert über Umgang mit Kontaktpersonen Die Gemeinde-Pressesprecherin wies zudem nochmals darauf hin, dass alle Eltern vom Helmstedter Gesundheitsamt hinsichtlich des Vorgehens im Umgang mit Kontakten zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts detailliert informiert worden seien. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, wie mit älteren Geschwisterkindern, die schon die Schule besuchen, umzugehen ist oder wie es um private Kontakte der von den Kita-Schließungen betroffenen Kinder untereinander steht. „Die Empfehlung der Verwaltung: Jeder sollte seine Kontakte mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts auf ein Minimum reduzieren“, stellte Julia Carluccio klar. Gemeinde Lehre hält an Schließung ihrer Sporthallen und -plätze fest Gemäß dieser Maßgabe hält die Verwaltung auch zumindest bis Ende des Monats an der Schließung aller kommunalen Sporthallen und -plätze fest. Nach unseren Informationen hat es zumindest in Einzelfällen Anfragen zur Nutzung der Sportanlagen an die Gemeinde gegeben. „Auch hier gilt es, Kontakte zu reduzieren. Aber auch hier beobachten und bewerten wir die Situation täglich. Die Entscheidung zur vorübergehenden Schließung der gemeindlichen Sportstätten ist zudem nicht in Stein gemeißelt, sondern stets abhängig vom Infektionsgeschehen", berichtete Carluccio. Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Helmstedt und in unserer Region: Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

