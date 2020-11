Lübbensteine: Faszinierende Bauwerke aus der Steinzeit

Für viele ist der November nur das Zwischentief, das den (manchmal) goldenen Oktober von der so wunderschön heimeligen Vorweihnachtszeit im Dezember trennt. Und wer den Monat ohnehin nicht sonderlich mag, der dürfte jetzt umso mehr nach ein paar schönen Momenten suchen – kein leichtes Unterfangen in einer Zeit, in der kulturelle, gastronomische und Freizeit-Einrichtungen geschlossen sind.

Und so bleibt für Abwechslung oft nur der Gang in die Natur. Die Helmstedter Lübbensteine sind ein Ausflugsziel für viele Menschen in der Region, die entweder auf der Suche nach atmosphärisch starken Schnappschüssen, Anregungen für die eigene Fantasie oder nachdenklichen Augenblicken mit traumhafter Aussicht sind.

Es handelt sich um Großsteingräber

Wie sehr Bauwerke aus der Steinzeit Menschen faszinieren können, zeigt sich an vielen Orten auf er Welt. Stonehenge in Südengland gehört sicher zu den bekanntesten. Wobei hier der Zweck des Baus wissenschaftlich noch ungeklärt ist: Astronomisches Observatorium, Begräbnisstätte oder vielleicht auch religiöse Kultstätte – das sind nur drei Hypothesen.

Die Lübbensteine - ein Hühnengrab im abendlichen Sonnenlicht Foto: Peter Zeise, Helmstedt

In Bezug auf die Lübbensteine ist es leichter. Bei ihnen handelt es sich eindeutig um Großsteingräber. Am St. Annenberg errichtet wurden sie vor vermutlich mehr als 5000 Jahren. Von Menschenhand, auch wenn es natürlich auch hier eine sagenhafte Entstehungsgeschichte gibt: Demnach soll hier ein Riese Steine für den Hausbau gesammelt haben. Er machte eine Pause und säuberte seine lehmverklebten Schuhe. Die abgefallenen Erdklumpen bildeten den St. Annenberg. Und einige Steine, die aus seiner Tasche fielen, liegen als Lübbensteine immer noch dort.

Nicht nur für Wissenschaftler spannend

In der Vergangenheit hat sich die Wissenschaft viel mit den Großsteingräbern beschäftigt. Und das hat sie vermutlich vor langer Zeit vor der kompletten Zerstörung gerettet. Denn in Deutschland sind viele solcher Gräber zerschlagen oder gesprengt worden, auch in der Helmstedter Region. Landwirten waren sie bei der Bewirtschaftung ihrer Felder ein Dorn im Auge. Oder die Versuchung, sie als Baumaterial zu nutzen, war zu groß.

Doch die Gelehrten bewahrten die Lübbensteine schon bald nach der Gründung der braunschweigischen Landesuniversität Helmstedt im Jahre 1576 vor einem solchen Schicksal. Die Steine waren in das akademische Leben mit eingebunden. So waren sie nicht nur Ziel abendlicher Spaziergänge, sondern auch Ort für Freiluftvorlesungen. Aber: Nach der Schließung der Universität im Jahr 1810 wurde es zunehmend still um die Steine, sie verwahrlosten immer mehr.

Die Gräber wurden 2003 saniert

Erst während der NS-Zeit fanden umfangreiche Wiederherstellungsarbeiten statt. Nennenswerte archäologische Funde konnten damals aber nicht gemacht werden. 2003 wurden die beiden Gräber nochmals gesichert und saniert, weil Einsturzgefahr bestanden hatte.

Über die Jahre kam es immer mal wieder zu Vorfällen: Mal war der historische Ort vermüllt, mal waren die Steine mit Schmierereien verunstaltet. Doch das Flair des Ortes ist stets geblieben. Jugendliche besuchen ihn für ein Schäferstündchen mit der großen Liebe. Hobbyfotografen suchen den Platz auf der Anhöhe auf, um die Formationen in Verbindung mit Sonnenauf- oder -untergang abzulichten. Manche genießen einfach nur den Blick in die Ferne. Und viele Kinder nutzen die Gelegenheit zum Klettern und zu kleinen Spielchen. Denn einige Steine sehen mit etwas Fantasie aus wie bekannte Gegenstände. Genug Vorstellungskraft lässt sie zu Kinderwagen, Hundekörbchen oder Taufbecken werden.

Auch eine Grabkammer ist erhalten

Rein geologisch betrachtet bestehen die Lübbensteine aus Braunkohlequarzit. Das sind ehemals mit Braunkohle vermischte Sande, die durch Einwirkung natürlicher Kieselsäure vor 50 bis 60 Millionen Jahren zu Stein wurden. Auf einigen Steinen der Gräber sind Ornamente zu finden.

Die Lübbensteine bieten sich als touristisches Ziel vor den Toren von Helmstedt an. Foto: Achim Klaffehn, Helmstedt

Am nördlich gelegenen Standort ist ein Ganggrab mit einer rechteckigen Grabkammer zu sehen. Auf fünf Paaren aus Trägersteinen lagern fünf Decksteine, hinzu kommen zwei Giebelsteine. Bei einem Innenmaß von 7 mal 1,8 Meter und einer Höhe von nur gut einem Meter ist ein Gang ins Innere vor allem für Kinder reizvoll. Die Lücken zwischen den Steinen waren früher mit Trockenmauerwerk gefüllt.

Wessen Grab es ist, ist unklar

Vom rund 120 Meter entfernten südlichen Grab ist hingegen nicht mehr ganz so viel erhalten. Durch die Rekonstruktionsarbeiten in den 1930er Jahren ist zumindest wieder die ebenfalls rechteckige Kammer sichtbar geworden. Es gibt hier nur noch ein einziges Paar Trägersteine mit einem Deckstein.

Wer in den 1439 erstmals schriftlich erwähnten Anlagen begraben wurde, ist nicht bekannt. Erste Grabungen im Jahr 1696 ergaben in den Kammern selbst keine Funde. Nur im Umfeld wurden Holzkohle und Tierknochen entdeckt. Doch viele jener, die heute bei den Lübbensteinen aufkreuzen, sind nicht von wissenschaftlichem Interesse geleitet. Sie sind da, um die Magie dieses Ortes zu spüren und einmal kräftig durchzuatmen.