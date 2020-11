Der Bauzaun steht, in diesen Tagen beginnen die Abrissarbeiten am Groß Brunsroder Feuerwehr-Gerätehaus. Für rund 1,6 Millionen Euro wird an gleicher Stelle ein neues Domizil für die Brandschützer errichtet.

Das Raumangebot des alten Gebäudekomplexes genügte nicht mehr den Anforderungen der Groß Brunsroder Wehr. So entschied der Gemeinderat vor gut zwei Jahren, ein neues Gerätehaus zu bauen. Neues Groß Brunsroder Gerätehaus hat 450 Quadratmeter umbaute Fläche Seit dem arbeiten die Feuerwehr, die kommunale Bauverwaltung und die beauftragte Wolfsburger Planungsgruppe A+I an der Konzeption und Ausstattung des neuen Groß Brunsroder Gerätehauses. Geschaffen werden nun auf 450 Quadratmetern umbauter Fläche zwei Einsatzfahrzeug-Einstellplätze, zwei Umkleideräume, Büro- und Gruppenraum, Sanitäranlagen und Lagerräumlichkeiten. „Die Zusammenarbeit mit der Planungsgruppe A+I verlief sehr zielorientiert und konstruktiv“, berichtete am Sonntag in einem Telefonat der Groß Brunsroder Ortsbrandmeister Simon Rebel. Untergekommen ist die Wehr nun während er Bauphase in Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) und auf dem Gutshof an der Bahnhofstraße. Im DGH kann die Wehr für Besprechungen und Zusammenkünfte entweder die Gaststätte im Erdgeschoss oder den Saal im Obergeschoss nutzen. „Dass uns die Gemeinde die Möglichkeit bietet, das DGH zu nutzen, darüber sind wir sehr dankbar", stellte Rebel fest. Die Einsatzfahrzeuge stehen nun in einer Scheune des Gutshofes. Der Abriss des alten Gerätehauses soll vier Wochen dauern Für den Abriss des alten Gerätehauses sind gut vier Wochen kalkuliert. Danach sollen umgehend die Gründungs- und Rohbauarbeiten für das neue Gebäude, an dessen Herstellungskosten sich das Land Niedersachsen mit einem Zuschuss von 400.000 Euro beteiligt, beginnen. „Gemäß des uns vorliegenden Bauzeitenplanes, der mir sehr realistisch erscheint, soll unser neues Gerätehaus Ende kommenden Jahres bezugsfertig sein“, erklärte Ortsbrandmeister Rebel. Im Zuge der Baumaßnahmen muss der direkt an das alte Gerätehaus angrenzende Spielplatz weichen. „Nach aktuellem Stand soll auf dem Kirchengrundstück im Frühjahr ein neuer Spielplatz entstehen“, teilte Gemeinde-Pressesprecherin Julia Carluccio mit.