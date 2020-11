So schnell kann das gehen. Binnen weniger Wochen ist das Stadtarchiv samt Mobiliar, Technik und vor allem seinen Beständen umgezogen. Die neue Adresse lautet nun Poststraße 2.

Erreichbar ist das Gedächtnis der Stadt, wie die Einrichtung auch gern genannt wird, über den Eingang neben der Postfiliale im roten Gebäude, gegenüber des Briefmarkenautomaten. Zuvor war das Archiv im alten Postgebäude nebenan untergebracht, und zwar zur Miete beim gleichen Vermieter. Genau diese Umstände haben den Umzug erleichtert und beschleunigt.

Mehr Platz und neue Technik

Zuvor allerdings hatte der Besitzer, Ali Aslan Erkol, in den Brandschutz und die Überwachungstechnik investiert. Vor allem das Aufbringen von Lehmputz an den Wänden erfreut die Mitarbeiter sehr. Ilse Moshagen-Siegl, ehrenamtliche Leiterin der Einrichtung, zeigte sich bei der Eröffnung vergangene Woche begeistert: „Hier ist es nun schöner, größer und freundlicher.“

Eine optimierte Systematik der Archivalien sowie eine moderne technische Ausstattung sind das Ergebnis dieses Umzuges. Auf 470 Quadratmetern lagern nun Akten, Urkunden, Kirchen- und Adressbücher, Zeitungen, Nachlässe, Vereins- und Firmenarchive, Karten und Plakate sowie Fotos und Filme zur Helmstedter Stadtgeschichte.

1000 Meter Archivgut

Insgesamt sind dort rund 1000 Meter Archivgut untergebracht. Diese Dokumente und Quellen dienen Rechercheuren bei der Familienforschung, der wissenschaftlichen Arbeit, der Erarbeitung von Vorträgen oder auch der Erstellung von Presseberichten.

Was gibt es nicht alles zu entdecken: etwa den Schriftverkehr im Dreißigjährigen Krieg: Kontributionen, das sind Zwangserhebungen von Geldbeträgen im „feindlichen Gebiet“ durch schwedische Besatzungstruppen. 180 Jahre später, Anfang des 19. Jahrhunderts, das Gleiche in Grün: Französische Besatzer unter Herrschaft Napoleons forderten ihren Tribut von Helmstedtern, feinsäuberlich aufgeführt in handgeschriebenem Französisch, direkt daneben die deutsche Übersetzung.

Holger Becker von der städtischen Kulturabteilung inmitten der Regale des Stadtarchivs. Foto: Jürgen Paxmann

Zeitlich dazwischen liegt die Epoche des Absolutismus’. Alles im öffentlichen Leben war durch die Herzöge im Braunschweiger Land geregelt, inklusive der Höhe der Preise für Bier, Roggen und Weizen. Auch Erlasse einer weiteren Besatzung, die der Alliierten kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, füllen die Regale.

Seit Mai 2017 werden einzigartige, besonders gefährdete Dokumente wie zum Beispiel Urkunden im Landesarchiv Wolfenbüttel aufbewahrt. Dessen Leiter, Dr. Brage Bei der Wieden zeigte sich vom Helmstedter Archiv begeistert: „Hier ist die Aura des Originals zu spüren!“ Nun gelte es, das Archiv in die Zukunft zu führen. Freie Regale bieten dafür reichlich Platz.