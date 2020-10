„Kunst. sucht.“ soll Helmstedter Künstlerin unterstützen

Der Kunstbereich gilt als durch Corona besonders gefährdet, wie der SPD-Landtagsabgeordnete Jörn Domeier in einer Mitteilung feststellt. Die Helmstedter Künstlerin Julia Wally Wagner sei mit Domeier ins Gespräch gekommen und habe mit ihm eine Möglichkeit erdacht, wie eine aktive Künstlerhilfe aussehen könne. Das Projekt „Kunst. sucht.“ war geboren.

Der Politiker führt nun mit seinem Team auf www.joern-domeier.de die Werke vor und erläutert in einem Video, worum es ihm genau geht. Die Künstlerin freut sich über die Möglichkeit, dass ihre Werke ein neues Zuhause bekommen. Wer die Exponate nicht nur auf dem Bildschirm sehen möchte, der hat demnächst in Helmstedt auf dem Heinrichsplatz die Möglichkeit, sie in den Schaufenstern des ehemaligen „Möbel-Kontors“ zu bestaunen.

Für Domeier sei diese Hilfe nur beispielhaft. „Es geht darum, dass wir gerade in Krisenzeiten alle aufeinander achten und uns gegenseitig so helfen, wie wir es leisten können“, hebt er hervor.

red