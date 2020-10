Brennstoffzellen-Bus aus Helmstedt – Produktionsstart 2021?

„Eigentlich fehlen uns nur noch die Strukturhilfe-Millionen des Bundes für das Helmstedter Revier, dann kann es losgehen“, sagt Alexander Goebel, Leiter des Helmstedter Regional-Managements (HRM), das sich um Neuansiedlungen von Unternehmen am früheren Braunkohlestandort bemüht. Mit Hilfe der Fördergelder sollen Firmen wie Buses4Future (B4F) angelockt werden.

3000 Arbeitsplätze denkbar

Auf dem Buschhaus-Gelände könnte B4F nach Einschätzung von Goebel schon im nächsten Jahr mit der Umrüstung von Bussen auf Brennstoffzellenantrieb begonnen werden – wenn die Förderrahmenbedingungen bis dahin stehen. Die derzeitige Planung sehe vor, dass das Unternehmen aus Oldenburg innerhalb von vier Jahren etwa 120 Busse mit Brennstoffzellenantrieb in Helmstedt fertigt. das würde bis zu 30 qualifizierte Arbeitsplätze bringen. Und die Perspektiven hätten eine noch größere Dimension. Mittelfristig, so Goebel, könnten 500 bis 1500 Busse pro Jahr im Helmstedter Revier vom Band laufen. Je nach Erweiterung der Fertigungstiefe und der Wertschöpfungskette seien 1000 bis 3000 Arbeitsplätze in Buschhaus denkbar.

Avacon und EEW setzen auf Wasserstoff

Der Brennstoffzellenantrieb passt in das Konzept der beiden großen Helmstedter Energieunternehmen Avacon und Energy from Waste (EEW), die gemeinsam daran arbeiten, das Helmstedter Revier zu einem Zentrum für die Produktion von umweltfreundlichem Wasserstoff als Energiequelle der Zukunft zu machen. Sie unterstützen die Ansiedlung von B4F als Modellvorhaben.

Eine Begehung des Buschhaus-Geländes mit dem Eigentümer Helmstedter Revier GmbH (HSR) und Vertretern von B4F hat bereits stattgefunden. „Das Unternehmen könnte bestehende Hallen von HSR für seine Produktion mieten“, berichtet Goebel. Statt die vorhandene Gebäudesubstanz auf dem Industrieareal zu beseitigen, könnte sie weiter genutzt werden – nach überschaubaren baulichen Anpassungen.

HSR ist mit im Boot

Die Kooperation mit HSR bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven für das ehemalige Braunkohlerevier beschreibt Goebel als gut. Offenbar verfolge das Mutterunternehmen, die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG), eine neue Strategie. „Es geht nicht mehr darum, sich nach dem Ende der Kohle-Ära schrittweise aus dem Revier zu verabschieden. Man hat wohl erkannt, dass es sich lohnen könnte, weiterhin unternehmerisch in der Region tätig zu sein und die Erschließung neuer Energieformen zu begleiten.“

Junges Unternehmen aus Hardegsen

Goebels Einschätzung wird gestützt durch die Tatsache, dass ein Kaufvertrag zwischen HSR und der Firma ATS Agro Trading & Solutions GmbH über eine Fläche von 4,6 Hektar demnächst beurkundet werden soll. Dieses Unternehmen mit Sitz in Hardegsen beschreibt sich selbst als „junges und innovatives Unternehmen“, das sich mit der Produktion, dem Recycling und dem Handel von Stoffen und Produkten von und für die Land- und Energiewirtschaft beschäftigt. Vornehmlich werden laut der Firmen-Homepage Düngemittel, Holzbrennstoffe und Biogassubstrate hergestellt oder disponiert.