Seit 50 Jahren Meister: Gemeinde Lehre ehrt Rudolf Goerke

Ein verdienter Handwerker aus der Gemeinde Lehre hat eine besondere Auszeichnung erhalten. „Es gibt nichts Schöneres als Schuhe, die mit den eigenen Händen hergestellt wurden“ so Rudolf Goerke. Er wurde 2013 zum Ehrenobermeister ernannt – als dankbare Anerkennung seiner langjährigen Tätigkeit als Obermeister der Schuhmacher-Innung Braunschweig, Gifhorn, Wolfsburg sowie die Würdigung der Verdienste um seinen Berufsstand. „Wir sind froh, solch ein Handwerkstalent in der Gemeinde zu haben“, betont Gemeindebürgermeister Andreas Busch bei der Ehrung im Rathaus.

Schon als Kind durfte Rudolf Goerke beim Schuhmacher mithelfen

Früh im Kindesalter hat Goerke das Handwerk bereits fasziniert und er durfte beim Schuhmacher mithelfen, wie es in einer Mitteilung heißt. Bis heute halte diese Faszination an. Damals gab es mehrere Schuhmacher-Meisterbetriebe in Lehre, bei einem von ihnen begann Rudolf Goerke im Jahr 1958 die Ausbildung. Nur sieben Jahre später absolvierte Goerke die Meisterschule in Hannover. 1970 eröffnete er mit seiner Frau ein Geschäft im Magniviertel, zusätzlich 1990 im Langen Hof in Braunschweig.

In dem Betrieb hat der begeisterte Schuhmacher auch seinen Lehrlingen das Handwerk beigebracht, so bildete er unter anderem die erste Frau in dem Handwerk aus. Eine der Auszubildenden, Annika Brüning (heute Wohlt) aus Lehre, durfte nach dem Erfolg im niedersächsischen Landeswettbewerb zum Bundeswettbewerb, dort belegte sie den zweiten Platz. „Es war mir immer wichtig, den Auszubildenden möglichst viel beizubringen, um möglichst mit Auszeichnung zu bestehen“ so Goerke. Annika Wohlt arbeitet noch heute in dem Betrieb, der mittlerweile von Goerkes Sohn Maik übernommen wurde und um einen Online-Versandhandel erweitert wurde.

In Braunschweig fertigte er die kleinsten und größten Schuhe der Welt

Aber auch außerhalb des Handwerkes war Goerke immer aktiv. So wurde eine Schuhputzaktion beim Magnifest ins Leben gerufen oder Straßenfeste in Lehre organisiert. „Bei diesen Festen haben sich alle Menschen der Straße getroffen und die Nachbarschaft sowie das Umfeld zusammen gebracht“, freut sich Lehres Ortsbürgermeister Heinrich Köther. Außerdem wurden in der Handwerkerhalle der Messe „Harz und Heide“ die kleinsten und größten Schuhe der Welt hergestellt. Das Reisen ist ebenso ein großes Hobby von dem Schuhmacher, so wurde Melbourne in Australien zur zweiten Heimat, weil sein Sohn Marcel dort in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist.

In diesem Jahr stand auch noch das 50-jährige Geschäftsjubiläum an. Bereits vor der Corona-Pandemie im Januar dieses Jahres wurde das Jubiläum mit Geschäftsfreunden, Bekannten und Verwandten in der Handwerkskammer Braunschweig gefeiert. „Schön, Dass Rudolf Goerke seine Liebe zum Handwerk an seine beiden Söhne weitergegeben hat und diese dem Schuh treu bleiben wollen“, so Gemeindebürgermeister Andreas Busch zum Abschluss.

red