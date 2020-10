Diskussion um Sperrvermerk für Feuerwehr-Etat im Heeseberg

Ohne Empfehlung aber mit unterschiedlichen Auffassungen über einen Sperrvermerk für den Feuerwehr-Etat endete am Dienstagabend die Beratung des Haushalts- und Finanzausschusses der Samtgemeinde Heeseberg über den Entwurf des Haushaltsplans 2021 und das Investitionsprogramm 2021 bis 2024. Der Entwurf für das kommende Haushaltsjahr sieht Einnahmen von rund 5,2 Millionen Euro vor, dem stehen Ausgaben von rund 6,2 Millionen gegenüber, das geplante Defizit beträgt somit rund 1 Million Euro.

Nach der letzten Sitzung des Gremiums seien von der Verwaltung die in den Ausschüssen vorgebrachten Änderungen in das Zahlenwerk eingearbeitet worden, berichtete Samtgemeindebürgermeister Martin Hartmann den drei Ausschussmitgliedern Marius Bräuer, Hubertus Budde und Hermann-Christoper Siemann. Auch die für den Erhalt der Bedarfszuweisungen des Landes Niedersachsen erforderliche Zielvereinbarung sei, so Hartmann, inzwischen von allen Gemeinderäten unterzeichnet worden. „Zusammen mit der für das aktuelle Haushaltsjahr in Aussicht gestellten Zuweisung erwarten wir nun eine Zahlung von rund 5 Millionen Euro vom Land.“

Höhere Personalaufwendungen und Abschreibungen benannte Marius Bräuer, der die Sitzung leitete, als Grund für die Verschlechterung des geplanten Haushalts-Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings seien im Entwurf die Ausgabenansätze für Sach- und Dienstleistungen wie gefordert um rund 100.000 Euro gekürzt worden. „Das ist in den Folgejahren meiner Ansicht nach noch ausbaufähig“, meinte Bräuer.

Kämmerer Kai Fredrich: „Wir haben gespart, wo wir können“

„Bei den Positionen, die wir beeinflussen können“, ergänzte Kämmerer Kai Fredrich für die Samtgemeindeverwaltung, „haben wir gespart, wo wir können.“ Bei den Sach- und Dienstleistungen sei in den Ansätzen für Bereiche wie Friedhof, Feuerwehr, Asylbewerber oder Gebäudewirtschaft deutlich knapper geplant worden. „Etat-Erhöhungen wie für Aufwendungen bei der Grundschule gehen Hand in Hand mit der Sanierungsmaßnahme. Die nun höheren Kosten durch Neuanschaffungen werden in den nächsten Jahren wieder sinken.“ Auch steigende EDV-Kosten in der Verwaltung seien nicht zu vermeiden. Grund sei beispielsweise das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen. Es verpflichtet Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten.

Unterschiedlicher Auffassung waren Verwaltungsvertreter und Ausschussmitglieder bezüglich eines Sperrvermerks für Investitionsausgaben im Etat der Feuerwehr. Dieser sollte nach Auffassung von Bräuer, Budde und Siemann bewirken, dass die Verwaltung erst nach erneuter Freigabe des Samtgemeindeausschusses Investitionen wie Planungsaufträge oder Grundstückskäufe in die Wege leiten kann.

Forderung nach Sperrvermerk hält Verwaltung für überflüssig

Aus Sicht der Verwaltung sei dies obsolet, weil der Samtgemeinderat mit Beschluss des Haushaltsplanes 2021 die Ermächtigung dafür bereits erteile. „Deshalb sei im Entwurf der verfügbare Investitionsrahmen auf Wunsch der Kommunalpolitik bereits von 4,2 Millionen auf rund 1 Million Euro reduziert worden“, argumentierte Samtgemeindebürgermeister Hartmann. Mit dem Etat von rund einer Million Euro sollte es der Verwaltung ermöglicht werden, die Grundstücke für die geplanten Gerätehaus-Neubauten in Watenstedt und Ingeleben zu erwerben sowie zumindest die Planung der neuen Feuerwehrhäuser im nächsten Jahr in Gang zu setzen (wir berichteten).

„Auch dafür werden weitere Ratsbeschlüsse gefasst werden müssen“, erläuterte Hartman. Die gewünschte zusätzliche Kontrollfunktion durch einen Sperrvermerk sei deshalb überflüssig. Die drei Ausschussmitglieder konnten sich dieser Argumentation nicht anschließen.