„Fit trotz Corona“ – Schöninger Schülerinnen machen es vor

Wie hält man sich in Zeiten von Corona fit? Vier Schülerinnen des Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen haben sich im Rahmen ihres Seminarfachkurses „Gesundheit“ mit dieser Frage beschäftigt und das Soziale Projekt „Fit trotz Corona“ entwickelt. Nach der theoretischen Ausarbeitung, wie sich der Körper mit Kraft- und Dehnübungen beweglich halten lässt und so auch Schmerzen vorgebeugt werden kann, musste sich das Programm am Wochenende in der Praxis bewähren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Kraftübungen für Bauch, Rücken, Arme, Schultern, Beine und Gesäß Nach Abschluss der Trainingseinheit erhielten alle Teilnehmer eine Zusammenfassung der Übungen in Form eines Handouts. Foto: Privat Dazu begrüßten Jana Waldheim, Amelie Walther, Gina Paul und Lina Marquardt am Freitag 17 Teilnehmer auf dem TVB Sportplatz in Schöningen. „Begonnen haben wir mit einem Warm-up, bestehend aus zwei Aufwärmtänzen und zwei Aufwärmübungen“, berichten die Schülerinnen und mussten feststellen: „Für einige Teilnehmer waren die Tänze eine kleine Herausforderung, die jedoch alle gut gemeistert haben.“ Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Bauch, Rücken, Arme, Schultern, Beine und Gesäß wurden im Anschluss mit Kraftübungen gefordert. „Dabei haben wir zu den schwereren Übungen, die Jana Waldheim vorgeführt hat, alternativ auch eine leichtere Variante angeboten, die von Lina Marquardt demonstriert wurde“, beschreiben die Schülerinnen das Konzept ihrer Trainingseinheit. Aufgabe von Gina Paul war es dabei, die einzelnen Bewegungsabläufe und ihre Wirkung auf den Körper zu erklären. Hintergrundwissen vermittelten die Projektorganisatorinnen zu den schmerzvorbeugenden Übungen, damit diese von den Teilnehmern auch im Alltag wiederholt werden können. „Um Muskelkater vorzubeugen“ gab es am Ende des praktischen Seminarteils noch Tipps für geeignete Dehnübungen. Schülerinnen wollen ein Doku-Video erstellen Auch Dehnübungen zählten zum Programm. Foto: Privat Die Sportaktion „bei bestem Sonnenschein“ auf dem TVB-Gelände wurde von Amelie Walther gefilmt. Aus dem Material soll nun ein Dokumentations-Workout-Video erstellt und auf der Schulhomepage veröffentlicht werden. Am Ende des „Fit trotz Corona“-Aktionstages zeigten sich nicht nur die vier Initiatorinnen „mit dem Ergebnis in vollen Zügen zufrieden“. Das Projekt habe allen Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht“, berichten die vier Schülerinnen von positiven Rückmeldungen. Es sei sogar angeregt worden, das Angebot künftig wöchentlich zu wiederholen. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.