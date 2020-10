Jan Fricke will Helmstedts Landrat werden

Altes Denken werde es im Kreishaus mit ihm nicht geben. Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Jan Fricke, will im Herbst 2021 Landrat werden. Mit breiter Mehrheit, wie der Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Helmstedt, Jörn Domeier, sagte, schicke ihn die Partei ins Rennen um den Chefposten im Kreishaus. Bei einem Pressetermin nannte der 40 Jahre alte Fricke erste thematische Schwerpunkte. Wichtig sei Transparenz in Denken und Handeln.

Fricke plant einen Richtungswechsel

Eingangs erwähnter Richtungswechsel spielte auf die Abläufe innerhalb der Kreisverwaltung und die Frage nach der Eignung für den Chefsessel im Kreishaus an: „Es muss nicht alles über meinen Tisch laufen“, sagte Jan Fricke dazu. Ein Landrat müsse führen, lenken und Entscheidungen treffen. Fachlich verfüge der Landkreis über erfahrene Leute, die seit Jahren einen guten Job machten.

Die programmatische Ausrichtung der SPD für die kommenden Jahre laufe noch. Gleichwohl seien Fricke diese Themen besonders wichtig: Schule und Bildung, lokale und regionale Wirtschaftspolitik, die Gesundheitsversorgung sowie Umwelt- und Klimaschutz. Wer an dieser Stelle die Infrastruktur und den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) erwartet: „Dieses Thema baut sich überall mit auf“, so Fricke.

Was zunächst nach Schlagworten klinge, habe der Kandidat bereits inhaltlich gefüllt, etwa zum Bereich Schule: Wenn er Landrat wird, „… haben wir binnen kürzester Zeit eine Planung“, sagte er, „und zwar für die Sanierung der Schulen im Landkreis Helmstedt.“ Ein Zehn-Jahres-Plan müsse her, einer, der bei Bedarf selbstverständlich fortgeschrieben werden könne, der Synergien im Sinne der Effektivität nutze, aber: „Jede Entscheidung und jede Maßnahme muss transparent und verständlich begründet werden“, so der Vater zweier Kinder. Gemäß Landkreis braucht es 80 Millionen Euro, um die Schulen baulich wie technisch auf Vordermann zu bringen.

Fricke ist gelernter Kaufmann

Jan Fricke riss in diesem ersten Kandidatengespräch etliche Themen an, etwa die Wirtschaftsförderung. „Die GmbH muss jetzt aktiv werden. Wir müssen Klinken putzen gehen.“ Man habe beim Bund für Fördergelder geklotzt, nun müsse klar werden, dass diese auch für echte Projekte abgeholt würden, ergänzte Jörn Domeier. Ein Standort Buschhaus brauche die Ansiedlung von wertschöpfendem produzierendem Gewerbe, also Betrieben, die standorttreu seien und auch vor Ort Steuern zahlten und Einwohner hielten.

Jan Fricke ist gelernter Kaufmann, sitzt seit 2001 im Stadtrat Schöningen und seit 2016 im Kreistag, wo er im Mai den Fraktionsvorsitz übernahm.