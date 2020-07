LKW-Fahrer fährt auf der A 2 mit fast 4 Promille

Einen betrunkenen LKW-Fahrer hat die Polizei nach einem Unfall am Kreuz Wolfsburg-Königslutter aus dem Verkehr gezogen.

Zu einem Unfall auf der Autobahn 2 am Kreuz Wolfsburg-Königslutter in Fahrtrichtung Hannover ist es laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstag gekommen. Ein Lastwagenfahrer touchierte um 14.45 Uhr im Vorbeifahren ein Wohnmobil und beschädigte dessen Außenspiegel.

Die Autobahnpolizei Braunschweig erschien zur Unfallaufnahme. Bei dem 39-jährigen LKW-Fahrer stellten die Beamten eine Alkoholfahne fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,96 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde sein Führerschein beschlagnahmt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der LKW muss nun von der Spedition abgeholt werden.

