Helmstedt. Die die Ortsfeuerwehren Helmstedt, Emmerstedt und Barmke werden ins Alten- und Pflegeheim in der Streplingerode in Helmstedt gerufen.

Fehlalarm in Helmstedter Alten- und Pflegeheim

Zum Alten- und Pflegeheim in der Streplingerode in Helmstedt wurde die Feuerwehr am Samstagnachmittag gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Alarm durch eine Fehlauslösung eines Handdruckmelders verursacht worden war, teilte Feuerwehrsprecher Alexander Weis mit: „Seitens der Feuerwehr waren deshalb keine weiteren Maßnahmen erforderlich.“

Nach 30 Minuten war damit der Einsatz für die Ortsfeuerwehren Helmstedt, Emmerstedt und Barmke unter Führung von Einsatzleiter Stefan Müller beendet.

red