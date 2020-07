Lehre. Dank einer aufmerksamen Rentnerin wurden zwei Trickbetrüger in Lehre gefasst. Die müssen nun ins Gefängnis.

Trickbetrug in Lehre – Haftbefehle gegen zwei Beschuldigte

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ am Mittwochnachmittag das Amtsgericht Helmstedt Haftbefehl gegen zwei mutmaßliche Trickbetrüger, die am späten Dienstagabend von Einsatzkräften der Polizei Wolfsburg-Helmstedt in Lehre festgenommen worden waren.

Festnahme bei der Geldübergabe

Wie die Polizei berichtet, machten zunächst unbekannte Anrufer einer 74-jährigen Seniorin telefonisch ein falsches Gewinnversprechen. Da diese zum Schein darauf einging und pfiffig die Polizei verständigte, wurde das Duo im Alter von 39 und 54 Jahren direkt bei der Geldübergabe festgenommen.

Täter rechneten nicht mit der Polizei

Wie aus einem Callcenter heraus hatte die Rentnerin demnach im Laufe des Dienstags diverse Anrufe erhalten, bei denen es um ihren angeblichen Gewinn bei einer ausländischen Lotterie in Höhe von 450.000 Euro und vor allem – und dies später mit Nachdruck – um eine einprozentige Anzahlung ging. Diese 4500 Euro Vorleistung sei zunächst zu zahlen, um die vollständige Gewinnsumme zu erhalten. Als die Täter anboten, die Geldsumme direkt bei dem Opfer zu Hause abzuholen, rechneten sie offenbar nicht mit der Polizei und nicht mit ihrer Festnahme.

red