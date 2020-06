Unbekannte brechen in Helmstedt Auto auf

Einen BMW X5 brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in Helmstedt auf einem Privatgrundstück auf. Die Täter montierten das Tachometer aus dem Armaturenbrett und bauten die Schalttafel samt Instrumenten aus der Mittelkonsole aus. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Besitzer hatte seinen Wagen auf seinem Grundstück in der Magdeburger Straße am Montagabend abgestellt und am Dienstagnachmittag den Diebstahl bemerkt. Bisher liegen laut Polizei keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Helmstedt unter (05351)5210 in Verbindung zu setzen.