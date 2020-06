Pferd geht in Essenrode mit Kutsche durch

Anwohner, so teilt die Wehr mit, hatten sich beim Ordnungsamt der Gemeinde Lehre über Blutlachen im Bereich des Dorfplatzes und des Mittelwegs beschwert. Das Amt hatte daraufhin nach Rücksprache mit dem zuständigen Ortsbrandmeister die Feuerwehr Essenrode alarmieren lassen, heißt es weiter.

Was war geschehen? Bereits am Montag, so heißt es in der Meldung weiter, sei im Ort ein Pferd durchgegangen. Dieses habe nach Kenntnis der Feuerwehr eine Kutsche gezogen, die zerstört worden sei. Da das Pferd aber in Panik weitergelaufen sei, sei es an den Hinterläufen durch Reste der Kutsche, die es hinter sich hergezogen habe, schwer verletzt worden. So habe es viel Blut verloren. Im Bereich des Dorfplatzes/Mittelweg hätten Anwohner das Tier eingefangen und dann zum Tierarzt gebracht.

Die Feuerwehr Essenrode habe mehrere Straßen gesäubert. Zum Zustand des Pferdes, zum Halter des Tieres, und zum genauen Unfallhergang konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.