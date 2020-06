Polizei Schöningen stoppt berauschten Fahrer

Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Drogenbesitzes muss sich ein 22 Jahre alter Opel-Fahrer aus Helmstedt verantworten. Die Polizei Schöningen hatte ihn am Sonntagabend in der Helmstedter Straße kontrolliert, weil er in zügigem Tempo unterwegs gewesen und auffällig dicht auf einen anderen Wagen aufgefahren sei, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der 22-Jährige schwankt, seine Augenlider flattern

Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich, dass der 22-Jährige mit dem gesamten Körper stark schwankte und seine Augenlider flatterten. Außerdem registrierten die Polizisten bei dem Fahrer Muskelzucken an Händen und Beinen. Daraufhin räumte der Helmstedter ein, zuletzt in der vergangenen Nacht Marihuana konsumiert zu haben. Bei der folgenden körperlichen Durchsuchung des 22-Jährigen stellten die Polizisten außerdem ein Tütchen mit 2,3 Gramm offensichtlich Marihuana in seinem Tabak sicher. Daraufhin wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.