Paläon reduziert bis zur Sonderausstellung Eintrittspreise

Das Forschungsmuseum in Schöningen öffnet am kommenden Dienstag, 12. Mai, teilt das Landesmuseum mit. Es gelten die Sommeröffnungszeiten jeweils von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Besucher müssen eine Maske tragen, 50 Gäste dürften sich in der Dauerausstellung aufhalten, Gruppenbesuche seien nicht gestattet. Bis zur Eröffnung der Sonderausstellung in zwei Wochen würden die Eintrittspreise reduziert: 5 Euro für Erwachsene, ermäßigt 3 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder