Professor Joachim Weimann leitet die Business School in einem der Campusgebäude am Helmstedter Juleum.

Helmstedt. Die Business School der Uni Magdeburg, die in Helmstedt ein berufsbegleitendes BWL-Studium anbietet, hat auf Online-Betrieb umgestellt.

BWL-Studium in Helmstedt geht trotz Corona weiter

Seit nunmehr 17 Jahren bereits bietet die Universität Magdeburg ihr berufsbegleitendes BWL-Studium an der Universität Helmstedt an. Angeboten wird es von der Otto-von-Guericke Business School, die seit dem vorigen Jahr auch einen Studiengang „Wirtschaftspsychologie“ im Programm hat.

An den Universitäten hat das Sommersemester erst diese Woche mit zwei Wochen Verspätung begonnen. Nicht so in Helmstedt: Die Business School hat schon vor der Kontaktsperre reagiert und alle Lehrveranstaltungen auf einen Online-Betrieb umgestellt.

Professor Weimann, der Geschäftsführer der Business School, freut sich darüber, dass der Ausweichplan so gut funktioniert hat. „Durch die Corona Krise muss bei uns niemand auch nur einen Tag länger studieren, um den Abschluss zu bekommen.“

Dennoch sei die jetzt praktizierte Lösung kein vollwertiger Ersatz für das „normale“ Studium. „Unsere Studierenden schätzen gerade die Präsenzveranstaltungen an der alten Universität Helmstedt sehr. Der persönliche Kontakt mit Kommilitonen und den Lehrenden ist sehr wertvoll und auch durch das beste Online-Seminar nicht zu ersetzen.“

Der Wirtschaftsexperte geht allerdings davon aus, dass es dazu erst wieder im nächste Semester kommen wird. „Wir halten uns strikt an die Regelungen der Universität Magdeburg und da ist eine Wiederaufnahme des Präsenzstudiums nicht in Sicht.“ Deshalb hofft man, dass es im Oktober zum Wintersemester wieder in der alten Form weitergehen wird.

Spannend werde dann die Frage sein, wie viele neuen Studierenden die Business School gewinnen kann. Nach der Corona Krise werden, so befürchtet Weimann, wirtschaftlich schwierige Zeiten anbrechen. Arbeitsplätze werden verloren gehen oder unsicherer werden.

Professor Weimann sieht darin aber eher eine Chance für die Business School: „Gerade in schwierigen Zeiten ist eine höhere Qualifikation die beste Versicherung gegen den Verlust des Arbeitsplatzes. In Helmstedt zu studieren, wird sich dann erst recht lohnen.“