Freizeitbad Grasleben bekommt ein Minispielfeld

So könnte der neue Soccer-Court in Grasleben aussehen.

Nach der Förderzusage vom Bund über 1,6 Millionen Euro für das Graslebener Freizeitbad und der Spende eines Spielgerätes vom Förderverein im Wert von mehr als 30.000 Euro startet nun der Bau eines Minispielfeldes am Freizeitbad. Nach dem vorliegenden Ausschreibungsergebnis belaufen sich die Kosten auf rund 165.000 Euro, womit das zur Verfügung stehende Budget zur Finanzierung der Maßnahme ausreicht, heißt es in einer Mitteilung der Samtgemeinde.

Eine Firma aus Schönebeck werde nun mit den Sportanlagenbauarbeiten beginnen. Danach werde eine in Grasleben ortsansässige Firma das Spielfeld mit Ballfanggittern, Banden, Toren, Basketballkörben und Kunstrasen ausstatten. Möglich sei das Projekt nur durch eine Leader-Förderung in Höhe von 100.000 Euro.

Das Spielfeld entstehe auf der vom TSV Grasleben genutzten gemeindeeigenen Sportanlage hinter der Skaterbahn – direkt angrenzend an das Freibad. Mit dem Minispielfeld – so die Einschätzung aus dem Grasleber Rathaus – werde die Attraktivität des Freizeitbades Grasleben nochmals erheblich gesteigert. „Ich bin über das gute Ausschreibungsergebnis erleichtert und freue mich diebisch, dass wir im Freizeitbad Grasleben neben dem Salzwasser ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in der Region vorweisen können“, wird Samtgemeindebürgermeister Gero Janze zitiert.

Die Spielfläche werde in einer Größe von 15 x 30 Metern mit einem umlaufenden Bandensystem erstellt werden. Das Spielfeld wiederum sei mit einem Netz überspannt, so dass der Ball dauerhaft im Spiel bleiben könne. „Das bedeutet, es gibt keine Verschnaufpausen, was das Spiel unglaublich schnell, aber auch anstrengend macht. Genau hier liegt aber der Reiz des Käfigs“, so Janze.

Da gekräuselter, sandverfüllter Kunstrasen verwendet werde, habe das Verbot der EU für Plastik-Granulat auf Kunstrasenplätzen keine Auswirkung auf die Planung. Neben Fußball und Basketball könnten weitere Sportarten nach Belieben – durch die integrierte Beleuchtung – ganzjährig gespielt werden. Aktuell sei noch eine Eröffnung des Freibads Ende Mai geplant. Wenn dann alles Weitere planmäßig laufe, könne ab Juli auch „Sport im Käfig“ am Freibad betrieben werden.