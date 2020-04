Ein Carport brannte in Querenhorst, mehrere Feuerwehren verhinderten, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergreifen.

Carport mit zwei Autos brennt in Grasleben – Wohnhaus in Gefahr

Ein Feuer hat in der Nacht zu Montag die Ortsfeuerwehren aus Querenhorst und Grasleben beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Laut den Einsatzkräften ging der Alarm gegen 21.45 Uhr ein. Demnach brannte es in der Ahmstorfer Straße in Querenhorst.

Feuerschein bereit auf der Anfahrt zu sehen

Bereits auf der Anfahrt sahen die Kameraden einen großen Feuerschein. Als die ersten Kräfte eintrafen stand ein großes Carport sowie zwei darunter abgestellte PKW in Vollbrand. Anwohner unternahmen bereits Löschversuche mit Gartenschläuchen. Das Feuer drohte auf zwei angrenzende Wohnhäuser, eines davon aus Holz, überzugreifen.

Umgehend wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert. Die Einsatzkräfte vor Ort begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Ziel war es das das Feuer nicht auf die Wohnhäuser übergriff, was auch gelang.

Feuer nach rund einer Stunde unter Kontrolle

Nach Rund einer Stunde war das Feuer soweit unter Kontrolle das die weitere Ausbreitung ausgeschlossen werden konnte. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten bis nach Mitternacht. Die Feuerwehren aus Querenhorst, Grasleben, Rottorf und Rennau setzten insgesamt 5 C-Stahlrohre und 1-B Strahlrohr ein.

Die ebenfalls alarmierten Drehleitern aus Helmstedt und Königslutter mussten nicht mehr eingesetzt werden. Rund 68 Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch Kreisbrandmeister Okaf Kapke verschaffe sich ein Bild an der Einsatzstelle. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. red

Ein Carport brannte in Querenhorst, mehrere Feuerwehren verhinderten, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergreifen. Foto: Feuerwehr Grasleben